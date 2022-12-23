Група Санта-Клаусів та ельфів затримала наркоторговців у Перу: епічні фото та відео

Операція отримала назву "Падіння чиказького Грінча"

У Перу співробітники поліції незвичайно затримали банду наркоторговців. Для цього правоохоронці переодяглися у костюми Санта-Клауса та його помічників. Завдяки такому маскуванню операція пройшла успішно.

Події розгорталися у місті Ліма, яке є перуанською столицею та одним із найбільших міст Південної Америки. У районі Суркільйо правоохоронці у святкових костюмах вибили величезним молотом двері в одній із будівель, у якій, за їхніми даними, перебували злочинці. Про це повідомляє видання Daily Mail.

"Зараз Різдво, Санта на вулиці не привертає особливої уваги, і ми використали це в наших інтересах для цієї операції", — сказав співробітник поліції, який брав участь в операції.

Затримання наркоторговців. Фото — Reuters

Так і сталося насправді. Наркоторговці прийняли те, що відбувається, за розіграш, поки співробітники поліції не одягли на них наручники. Їм вдалося затримати трьох чоловіків та одну жінку. Усі вони члени однієї сім’ї. Правоохоронці вилучили у них 279 пакетів марихуани, 104 пакети кокаїнового порошку, а також кокаїнову пасту.

Зазначається, що ця успішно проведена операція отримала назву "Падіння чиказького Грінча" на честь викрадача Різдва.

Варто зазначити, що такий спосіб затримання різних банд використовують не перших рік і у Перу. У мережі опубліковані подібні ролики з 2020 та 2015 року.

Затримання наркоторгівців "Сантами" у 2020 році

Затримання наркоторгівців "Сантами" у 2015 році

Нагадаємо, що раніше в Перу президент-популіст влаштував переворот і моментально поплатився. Новий лідер миттєво отримав підтримку США та сусідньої Бразилії