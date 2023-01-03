Бандиты на бронетранспортерах атаковали тюрьму в Мексике, пришлось вмешаться армии: много погибших (фото)

Армии и полиции понадобилось 5 часов, чтобы установить контроль над ситуацией

В Мексике группа вооруженных людей устроила нападение на тюрьму. Несколько десятков заключенных сбежали, а к восстановлению порядка была привлечена армия.

Так, по данным издания Еuronews, инцидент произошел в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес недалеко от границы с Соединенными Штатами. Там вооруженные злоумышленники на броневиках атаковали тюрьму, которая является домом для членов одного из самых опасных наркокартелей в стране.

По данным местных властей, в результате инцидента погибли 14 человек, 10 сотрудников силовых структур и 4 заключенных, а также 13 получили ранения. Сообщается, что для установления порядка власти были вынуждены привлечь армию.

С помощью армии мексиканская полиция произвела четыре ареста и взяла ситуацию в тюрьме под контроль примерно за пять часов. Однако по крайней мере 24 задержанных сбежали после нападения и до сих пор находятся на свободе.

Кроме того, как пишет DW, незадолго до атаки на тюрьму стало известно о нападении на близлежащий полицейский участок. После автомобильной погони удалось задержать четырех человек и конфисковать их внедорожник. По данным властей, позднее в автомобиле в другом районе города были застрелены еще два вооруженных человека, угрожавшие стражам порядка. В местной прокуратура пока не рассказали, связаны ли три инцидента между собой.

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