Бандити на бронетранспортерах атакували в’язницю в Мексиці, довелося втрутитися армії: багато загиблих (фото)

Армії та поліції знадобилося 5 годин, щоб встановити контроль над ситуацією

У Мексиці група озброєних людей влаштувала напад на в’язницю. Декілька десятків ув’язнених втекли, а для відновлення порядку було залучено армію.

Так, за даними видання Еuronews, інцидент стався у мексиканському місті Сьюдад-Хуарес поблизу кордону зі Сполученими Штатами. Там озброєні зловмисники на броньовиках атакували в’язницю, яка є домом для членів одного з найнебезпечніших наркокартелів у країні.

За даними місцевої влади, внаслідок інциденту загинули 14 осіб, 10 співробітників силових структур і 4 ув’язнені, а також 13 отримали поранення. Повідомляється, що для встановлення порядку влада була змушена залучити армію.

За допомогою армії мексиканська поліція здійснила чотири арешти та взяла ситуацію у в’язниці під контроль приблизно за п’ять годин. Проте, принаймні 24 затримані втекли після нападу і досі перебувають на волі.

Крім того, як пише DW, незадовго до атаки на в’язницю стало відомо про напад на найближчу поліцейську дільницю. Після автомобільної погоні вдалося затримати чотирьох людей та конфіскувати їх позашляховик. За даними влади, пізніше в автомобілі в іншому районі міста було застрелено ще двох озброєних людей, які загрожували правоохоронцям. У місцевій прокуратурі поки не розповіли, чи пов’язані три інциденти між собою.

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