Израильские "ястребы" для Украины: что собой являют эти зенитные комплексы

За 40 лет было выпущено 40 тысяч ракет для ЗРК HAWK

Три недели назад администрация Джо Байдена попросила Израиль предоставить ей старые зенитные ракеты Hawk, которые остаются него на хранении, чтобы передать их Украине.

Об этом со ссылкой на три израильских и американских чиновника сообщает издание Axios. Израиль до сих пор отклонял большинство запросов США и Украины о предоставлении Киеву современного и оборонительного оружия из-за опасений, что такой шаг может создать напряженность в отношениях с Россией и нанести ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии.

Однако поставка россией Ирану новых партий оружия, с помощь которого Тегеран сможет наносить удары по территории Израиля, вполне способна изменить точку зрения Иерусалима.

Напомним, что Израиль приобрел систему Hawk у США в 1960-х годах, чтобы защитить себя от египетских и сирийских авиаударов. В то время разработанная Raytheon зенитная система была передовой технологией. Но в последние годы Израиль обратился к другим системам, включая американскую батарею Patriot и свои оборонительные системы Iron Dome и Arrow.

Десять лет назад израильские военные вывели систему Hawk из эксплуатации. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил Axios, что около 10 батарей Hawk и сотни перехватчиков остаются на хранении в Израиле. Так что не исключено, что Украина сможет получить в общем неплохое средство защиты неба от вражеских атак.

Сайт "Телеграф" решил напомнить, что собой являет ЗРК Hawk.

MIM-23 Hawk (Mobile Interceptor Missile (мобильная ракета-перехватчик) и бэкроним слова "ястреб" — Homing All the Way Killer — "перехватчик, управляемый на всей траектории полёта") — американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности, производства компании Raytheon.

Комплекс создавали для уничтожения самолётов, затем его функционал расширили для перехвата ракет. Стал на вооружение в 1960 году и с тех пор неоднократно модернизировался. Однако в 1994-м армия США заменила его на MIM-104 Patriot.

Окончательно эксплуатация комплекса в США была прекращена в 2002 году, после того как американский корпус морской пехоты заменил его на переносные ЗРК прямой видимости с инфракрасным наведением FIM-92 Stinger.

Первоначально система имела диапазон — 25 км, потолок — 13700 м. После модернизации: максимальная дальность перехвата целей 40 км (минимальная — 2,5 км), максимальная высота перехвата 17,7 км (минимальная — 30-60 метров).

ТТХ MIM-23 B…M

Длина — 5,03 м

Диаметр корпуса — 0,37 м

Стартовая масса — 638 кг

Масса БЧ — 74 кг

Тип БЧ — осколочно-фугасная; 14 тыс. стальных сферических осколков массой по 2 г. Угол разлёта осколков 70 градусов

Масса модернизированной ДУ — 395 кг (включая стартовый заряд массой 295 кг)

Дальность поражения цели — 1,5 км … 35 км

Высота поражения цели — 60 м … 18 км

Максимальная скорость — около 500 м/с

Тип взрывателя — неконтактный радиовзрыватель и контактный

Система наведения — полуактивная, моноимпульсная, непрерывного излучения, X-диапазона

Максимальная располагаемая перегрузка для ЗУР — 15 ед.

Зенитные управляемые ракеты комплекса также производились за пределами США: в Западной Европе, Японии и Иране. Всего выпущено 40 тысяч ракет этого типа, поэтому в случае согласия Израиля передать нам зенитные комплексы, проблем со снабжением боеприпасами быть не должно.

Напомним, что Украина уже получала ПВО Hawk от западных союзников, в частности их уже передавала Испания.

Также сообщалось, что история с передачей Украине зенитных "Ястребов" продолжается уже несколько месяцев. Страны Запада понимают, что незачем держать на складах морально устаревшее оружие, если оно вполне может пригодиться в войне с россией.