День "пожирателей предметов": в Индии мужчина проглотил телефон, а в Казахстане – 14 крупных гвоздей

Жители планеты с трудом переживают трудности последних дней

Помимо радостных и обнадеживающих событий уходящая в прошлое неделя смогла удивить землян и рядом довольно необычными событиями.

Так, в четверг удивительное событие произошло в Индии: там заключенный Кайшар Али проглотил мобильный телефон во время осмотра офицером-охранником. Историю рассказал ресурс The national news.

По его информации, отбывающий срок в тюрьме Кайшар Али был доставлен в государственную больницу с жалобами на сильную боль в животе.

"Заключенный попал в тюремную больницу из-за боли в животе", – рассказал доктор Салам Сиддики.

Врачи сделали рентген и увидели в желудке арестанта предмет, похожий на мобильный телефон.

После неопровержимых доказательств "сиделец" признался, что действительно "глотонул" мобильник, ведь в тюрьмах Индии запрещено пользовать телефонами, и он решил, что лучше "лишний раз сходить в туалет", чем писать длительные объяснительные о том, откуда у него незадекларированный гаджет. Но, конечно, свою порцию болей в желудке ему пришлось перетерпеть.

Еще более впечатляющий случай произошел в Казахстане: там мужчина "от злости" проглотил 14 крупных гвоздей.

О произошедшем пишет местное издание.

Оказалось, что таким образом 39-летний мужчина пытался свести счеты с жизнью. Но ему провели лапаротомию, ревизию, рассечение спаек, затем гастротомию, удаление инородных тел из желудка, резекцию участка тонкого кишечника, санацию и дренирование брюшной полости – и после всех перечисленных процедур мужчина "передумал" умирать – ведь это так "хлопотно" и занимает длительное время!

После обследования медики выявили, что у мужичины – шизофрения, поэтому его не стали наказывать, а поставили на особый учет.

Напомним, что подобный случай был зафиксирован и в Украине: к счастью, юного "глотателя" удалось спасти.