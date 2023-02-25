День "пожирачів предметів": в Індії чоловік проковтнув телефон, а в Казахстані — 14 великих цвяхів
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Жителі планети важко переживають труднощі останніх днів
Крім радісних і обнадійливих подій, які приніс цей тиждень, багато хто зіткнувся і з досить незвичайними випадками.
Так, у четвер дивовижна подія сталася в Індії: там ув’язнений Кайшар Алі проковтнув мобільний телефон під час огляду офіцером-охоронцем. Історію розповів ресурс The National News.
За його інформацією, Кайшар Алі, який відбуває термін у в’язниці, був доставлений до державної лікарні зі скаргами на сильний біль у животі.
"В’язень потрапив до тюремної лікарні через біль у животі", — розповів доктор Салам Сіддікі.
Лікарі зробили рентген і побачили у шлунку арештанта предмет, схожий на мобільний телефон.
Після незаперечних доказів "сиділець" зізнався, що справді "ковтнув" мобільник, адже у в’язницях Індії заборонено користувати телефонами, і він вирішив, що краще "зайвий раз сходити в туалет", ніж писати тривалі пояснювальні про те, звідки у нього незадекларований гаджет. Але, звичайно, свою порцію болю в шлунку йому довелося зазнати.
Ще більш вражаючий випадок стався у Казахстані: там чоловік "від злості" проковтнув 14 великих цвяхів.
Про те, що сталося, пише місцеве видання.
Виявилося, що у такий спосіб 39-річний чоловік намагався звести рахунки із життям. Але йому провели лапаротомію, ревізію, розтин спайок, потім гастротомію, видалення сторонніх тіл зі шлунка, резекцію ділянки тонкого кишечника, санацію і дренування черевної порожнини — і після всіх перерахованих процедур чоловік "передумав" помирати — адже це так "клопітно" і займає тривале час!
Після обстеження медики виявили, що у мужичини – шизофренія, тож його не стали карати, а поставили на особливий облік.
Нагадаємо, що подібний випадок було зафіксовано і в Україні: на щастя, юному "ковтачеві" вдалося врятувати.