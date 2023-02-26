Израиль намерен ввести смертную казнь: кого это коснется

Пока неясно, пройдет ли документ второе чтение

Парламент Израиля одобрил в первом чтении законопроект, предусматривающий смертную казнь для террористов, чьи действия привели к гибели граждан страны.

Как сообщает Times of Israel, соответствующий документ был инициирован ультраправой партией "Оцма Иехудит" министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, которая состоит в коалиции с правящей партией "Ликуд" Биньямина Нетаньяху.

В совместном обращении Нетаньяху и Бен-Гвира говорится, что документ позволит судам применять смертную казнь относительно лиц, которые совершили "националистически мотивированное" убийство граждан Израиля.

При этом сообщается, что офис Бен-Гвира перед этим обвинил партию Нетаньяху торможении вынесения этого документа на рассмотрение парламента.

Стоит отметить, что у этого документа есть и противники. Например, генпрокурор страны Гали Бахарав-Миара сообщила, что этот документ будет противоречить заявлениям Израиля на международных форумах, а также международной тенденции ограничения применения смертной казни

Принятие документа проходит на фоне увеличения числа терактов на территории Израиля. Например, в конце января в Иерусалиме мужчина устроил стрельбу возле синагоги, из-за чего погибли несколько человек, включая и гражданку Украины.

В начале февраля еще один мужчина въехал в остановку с людьми, из-за чего погибли два человека, среди которых маленький ребенок.