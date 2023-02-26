Ізраїль має намір ввести страту: кого це торкнеться

Поки неясно, чи пройде документ друге читання

Парламент Ізраїлю схвалив у першому читанні законопроєкт, який передбачає страту для терористів, чиї дії призвели до загибелі громадян країни.

Як повідомляє Times of Israel, відповідний документ був ініційований ультраправою партією "Оцма Єхудіт" міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра, яка перебуває в коаліції з керівною партією "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху.

У спільному зверненні Нетаньяху та Бен-Гвіра йдеться, що документ дозволить судам застосовувати страту щодо осіб, які вчинили "націоналістично вмотивоване" вбивство громадян Ізраїлю.

При цьому повідомляється, що офіс Бен-Гвіра перед цим звинуватив партію Нетаньяху в гальмуванні винесення цього документа на розгляд парламенту.

Варто зазначити, що цей документ має і противників. Наприклад, генпрокурор країни Галі Бахарав-Міара повідомила, що цей документ суперечитиме заявам Ізраїлю на міжнародних форумах, а також міжнародній тенденції обмеження смертної кари.

Ухвалення документа відбувається на тлі збільшення числа терактів на території Ізраїлю. Наприклад, наприкінці січня в Єрусалимі чоловік вчинив стрілянину біля синагоги, через що загинули кілька людей, включаючи громадянку України.

На початку лютого ще один чоловік в’їхав у зупинку з людьми, через що загинули двоє людей, серед яких маленька дитина.