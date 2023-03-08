Повсюду пострадавшие, окровавленные люди: что происходит в больнице Тбилиси после разгона протестующих (видео)

Пострадавшим ставят капельницы и проводят осмотр прямо в коридорах

После вчерашних протестов в Грузии, в местную больницу поступило огромное количество пострадавших. Люди вынуждены лежать на полу прямо в коридоре.

Видео поделился в своем Telegram-канале украинский нардеп Алексей Гончаренко. Сегодня в Тбилиси продолжаются акции протестующих.

На кадрах видно, что у людей различные травмы после столкновений с полицией. Против людей применяли резиновые пули, слезоточивый газ, а во время силового разгона — дубинки. Пострадавших уложили на пол в большом вестибюле, выдав им матрасы и одеяла с подушками. Пострадавшим ставят капельницы, а рядом сидят родственники и друзья.

На полу больницы валяются бинты. Вероятно, медики не успевают осматривать пациентов и поддерживать чистоту в больнице. На последнем кадре виден мужчина в окровавленных штанах. У него повреждена рука — ее перемотали бинтом, на котором виднеются пятна бурого цвета.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что вместо реформ для вступления в ЕС грузины получили подражание российскому опыту в подавлении инакомыслия. Протестующие требуют от властей не принимать закон о так называемых "иноагентах".