Скрізь постраждалі, закривавлені люди: що відбувається в лікарні Тбілісі після розгону протестувальників (відео)

Постраждалим ставлять крапельниці та проводять огляд прямо в коридорах

Після вчорашніх протестів у Грузії до місцевої лікарні надійшла величезна кількість постраждалих. Люди змушені лежати на підлозі просто в коридорі.

Відео поділився у своєму Telegram-каналі український нардеп Олексій Гончаренко. Сьогодні у Тбілісі тривають акції протестувальників.

На кадрах видно, що люди мають різні травми після зіткнень з поліцією. Проти людей застосовували гумові кулі, сльозогінний газ, а під час силового розгону — кийки. Постраждалих поклали на підлогу у великому вестибюлі, видавши їм матраци та ковдри з подушками. Постраждалим ставлять крапельниці, а поряд сидять родичі та друзі.

На підлозі лікарні валяються бинти. Ймовірно, медики не встигають оглядати пацієнтів та підтримувати чистоту у лікарні. На останньому кадрі видно чоловіка в закривавлених штанях. У нього пошкоджено руку — її перемотали бинтом, на якому видніються плями бурого кольору.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що замість реформ для вступу до ЄС грузини отримали наслідування російського досвіду у придушенні інакодумства. Протестувальники вимагають від влади не ухвалювати закон про так званих "іноагентів".