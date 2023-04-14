Похитил ребенка в Лужниках: израильский военный удивил рассказом о спецоперации в Москве

Мать ребенка не сделала никаких выводов

Подполковник ГУР Украины и гражданин Израиля Денис Десятник рассказал невероятную историю о воссоединении матери с ребенком спустя два года разлуки. Чтобы провернуть операцию, военному вместе с товарищами пришлось похитить мальчика на концерте в Лужниках.

Об этом ветеран войны против россии и спецназначенец с 14-летним опытом рассказал в интервью на канале їPash. Конец у этой непростой истории весьма интересный.

В жизни Дениса Десятника был период, когда он вместе с товарищем из Израиля в течение года жил в россии и тренировал различные спецподразделения. Однажды его друг познакомился с девушкой тоже израильтянкой и она попросила его о помощи. Дело в том, что она вышла замуж за российского бизнесмена и переехала жить в россию, где вскоре родила сына. Через пять лет муж развелся с ней и выгнал из дома, а сына забрал себе и не давал им видеться на протяжении двух лет. Девушка попросила сограждан помочь ей вернуть сына.

Денис вместе с товарщами согласился на эту аферу и в течение месяца они вели слежку за семьей мальчика и тщательно готовили операцию. Похищать ребенка у отца решили во время детского новогоднего праздника "Русского радио" в Лужниках (стадион в Москве — Ред.). На концерт отец привез сына в сопровождении охраны.

"Мы пришли на представление за несколько дней до этого, чтобы изучить трассу, местность и пути отхода. Сняли в день похищения двух девушек легкого поведения, чтобы они походили с двумя моими бойцами и не сильно отличались от толпы. Один из моих парней израильтянин отсек машину с охраной — чуть въехал. Охранники вышли, начали с ним ругаться, а он делал вид буд-то не понимает что они говорят. И пока выходил человек с ребенком, мои ребята засунули его головой в сугроб, ребенка закинули мне в машину и мы уехали", — рассказал подполковник ГУР Украины.

Отец, который оказался другом владимира путина, организовал погоню за ними и в итоге Дениса вместе с товарищами арестовали в квартире матери мальчика. Адвокату удалось кое-как договориться о том, чтобы граждан Израиля отпустили из СИЗО, но когда те вышли, отец мальчика поднял все связи и их объявили в федеральный розыск.

Денис вместе с друзьями долго скрывались в деревне, после чего им помогли выехать из россии и вывезти мать с ребенком в Израиль. Однако эта история не закончилась хеппи-эндом, так как женщина "повелась" на уговоры своего бывшего супруга и вернулась в россию.

"По прошествию года или двух он (бывший муж — Ред.) с ней связался, сказал что любит, просил вернуться в россию. Она вернулась, он снова выбросил ее и забрал ребенка. Она потом снова обращалсь ко мне, но я уже отказался участвовать в этом приключении", — подытожил Денис Десятник.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что духовный лидер Тибета Далай-лама попал в скандал. Во время одного из публичных мероприятий он попросил мальчика "пососать ему язык".