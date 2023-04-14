Викрав дитину в Лужниках: ізраїльський військовий здивував розповіддю про спецоперацію у Москві

Мати дитини не зробила жодних висновків

Підполковник ГУР України та громадянин Ізраїлю Денис Десятник розповів неймовірну історію про возз’єднання матері з дитиною через два роки розлуки. Щоб провернути операцію, військовому разом із товаришами довелося викрасти хлопчика на концерті у Лужниках.

Про це ветеран війни проти росії та спецпризначенець із 14-річним досвідом розповів в інтерв’ю на каналі їPash. Кінець у цієї непростої історії дуже цікавий.

У житті Дениса Десятника був період, коли він разом із товаришем із Ізраїлю протягом року жив у росії та тренував різні спецпідрозділи. Якось його друг познайомився з дівчиною також ізраїльтянкою і вона попросила його про допомогу. Справа в тому, що вона одружилася з російським бізнесменом і переїхала жити в росію, де незабаром народила сина. Через п’ять років чоловік розлучився з нею і вигнав із дому, а сина забрав собі і не давав їм бачитися протягом двох років. Дівчина попросила співгромадян допомогти їй повернути сина.

Денис разом із товаришами погодився на цю аферу і протягом місяця вони вели стеження за сім’єю хлопчика та ретельно готували операцію. Викрадати дитину у батька вирішили під час дитячого новорічного свята "Русского радіо" в Лужниках ( стадіон у Москві — Ред. ). На концерт батько привіз сина у супроводі охорони.

"Ми прийшли на виставу за кілька днів до цього, щоб вивчити трасу, місцевість та шляхи відходу. Зняли в день викрадення двох дівчат легкої поведінки, щоб вони походили з двома моїми бійцями і не сильно відрізнялися від натовпу. Один із моїх хлопців ізраїльтянин відтяв машину з охороною – трохи в'їхав. Охоронці вийшли, почали з ним лаятися, а він робив вигляд ніби не розуміє що вони говорять. І поки виходив чоловік з дитиною, мої хлопці засунули його головою в кучугуру, дитину закинули мені в машину і ми поїхали ", — розповів підполковник ГУР України.

Батько, який виявився другом володимира путіна, організував гонитву за ними і в результаті Дениса разом із товаришами заарештували у квартирі матері хлопчика. Адвокату вдалося абияк домовитися про те, щоб громадян Ізраїлю відпустили із СІЗО, але коли ті вийшли, батько хлопчика підняв усі зв’язки та їх оголосили у федеральний розшук.

Денис разом із друзями довго ховалися у селі, після чого їм допомогли виїхати з росії та вивезти матір із дитиною до Ізраїлю. Однак ця історія не закінчилася хепі-ендом, оскільки жінка "повелася" на умовляння свого колишнього чоловіка і повернулася до росії.

"Протягом року чи двох він (колишній чоловік — Ред.) з нею зв’язався, сказав що любить, просив повернутися до росії. Вона повернулася, він знову викинув її і забрав дитину. Вона потім знову звертався до мене, але я вже відмовився брати участь у цій пригоді", — підсумував Денис Десятник.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що духовний лідер Тибету Далай-лама потрапив у скандал. Під час одного з публічних заходів він попросив хлопчика "посмоктати йому язик".