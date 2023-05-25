Бетховен посвятил две симфонии украинцу

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Сын последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского, Андрей, жил в Вене и был другом и меценатом Людвига ван Бетховена. Гениальный композитор посвятил ему 5-ю и 6-ю симфонии.

В Вене Разумовский работал послом, ценил искусство, поэтому обустроил картинную галерею и сборник скульптур. Другой его страстью была музыка. В своем венском дворце украинец организовал музыкальный салон.

Музыкальные вечера Разумовского (где посол и сам иногда играл на скрипке, а иногда приглашал украинских певцов и бандуристов) посещали величайшие композиторы своего времени. Гетманыч дружил с Йозефом Гайдном, был знаком с Моцартом. Разумовскому удалось "заразить" Бетховена своей любовью к квартетной музыке. Состоятельный украинский граф также поддерживал немецкого композитора финансово.

Также композитор посвятил ему 3 струнных квартета, куда включил мелодии украинских народных песен — "Ой, на улице бабочка" и "От Киева до Лубен насеяла конопли".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.