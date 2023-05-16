Украинец упростил жизнь очкарикам по всему миру

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Ученый из Украины Александр Смакула в 1935 году совершил открытие, совершившее революцию в оптических приборах. В то время ученый работал в Германии в компании Zeiss, занимавшейся очками, телескопами и фотоаппаратами.

Смакула первым догадался наносить на стекло антирефлексное покрытие и запатентовал технологию в Германии. Сущность изобретения заключалась в том, что на поверхность стеклянной линзы покрывали специальным слоем пленки из определенного материала, толщиной 1/4 длины падающей волны, что значительно уменьшает отражение света от поверхности линзы и одновременно увеличивает контрастность изображения.

Способ Смакулы помог бы улучшить проходимость света через стекло. До этого изображение через стекло было очень тусклым и неконтрастным.

Гениальная идея украинца используется и сейчас, потому что оптические линзы являются основным элементом различных приборов — микроскопов, фотоаппаратов, телескопов, перископов, стереотруб, биноклей, различных оптических устройств для стрелкового оружия и т.д. Его технологию использовали даже для съемки Земли и других планет в космосе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.