Українець, який спростив життя людям в окулярах у всьому світі

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Вчений з України Олександр Смакула у 1935 році зробив відкриття, що здійснило революцію в оптичних приладах. На той час вчений працював у Німеччині у компанії Zeiss, яка займалася окулярами, телескопами та фотоапаратами.

Смакула першим здогадався наносити на скло антирефлексне покриття та запатентував технологію у Німеччині. Суть винаходу полягала у тому, що на поверхню скляної лінзи покривали спеціальним шаром плівки з певного матеріалу, товщиною 1/4 довжини падаючої хвилі, який значно зменшує відбивання світла від поверхні лінзи й одночасно збільшує контрастність зображення.

Спосіб Смакули допоміг би покращити прохідність світла через скло. До цього зображення через скло було дуже тьмяним та не контрастним.

Геніальна ідея українця використовується і зараз, бо оптичні лінзи є основним елементом різних приладів — мікроскопів, фотоапаратів, телескопів, перископів, стереотруб, біноклів, різних оптичних пристроїв до стрілецької зброї тощо. Його технологію використовували навіть для фотографування Землі та інших планет у космосі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.