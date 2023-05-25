Бетховен присвятив дві симфонії українцеві

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Син останнього гетьмана України Кирила Розумовського, Андрій, мешкав у Відні та був другом і меценатом Людвіга ван Бетховена. Геніальний композитор присвятив йому 5-ту та 6-ту симфонії.

У Відні Розумовський працював послом, він цінував мистецтво, тому облаштував картинну галерею та збірку скульптур. Іншою його пристрастю була музика. У своєму віденському палаці українець організував музичний салон.

Музичні вечори Розумовського (де посол і сам інколи грав на скрипці, а іноді запрошував українських співаків і бандуристів) відвідували найвидатніші композитори свого часу. Гетьманич товаришував з Йозефом Гайдном, був знайомий з Моцартом. Розумовському вдалося "заразити" Бетховена своєю любов’ю до квартетної музики. Заможний український граф також підтримував німецького композитора фінансово.

Також композитор присвятив йому 3 струнні квартети, куди включив мелодії українських народних пісень – "Ой, надворі метелиця" та "Від Києва до Лубен насіяла конопель".

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.