Українці, якими варто пишатися: майстер мікромініатюри Микола Сядристий зміг підкувати блоху

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Український майстер мікромініатюри Микола Сядристий 60 років тому підкував блоху, втіливши те, що здавалося б, можливо лише в казках. Сьогодні його твори представлені в Музеї мікромініатюр на території Києво-Печерського заповідника, Музеї мікромініатюр Андорри, а також у Сентендре, угорському місті художників.

Майстер поєднав художній хист, обізнаність у світовій культурі, інженерну майстерність, знання природи матеріалів, досвід у ювелірній справі, електротехніці та механіці. Серед його робіт: "Полонез Огінського" (ноти вирізьблено на пелюстці хризантеми зі скла 2 на 5 мм), "Троянда у волосині" (у повздовжньому отворі у волосині вмонтовано троянду на стеблі 0,05 мм завтовшки). До речі, ці шедеври були створені у 1960-х.

У доробку Сядристого — на вишневих і тернових кісточках — барельєфи Шевченка й Крушельницької; на зрізах грушевих і яблучних зерен — акварельні портрети Франка, Мікеланджело, Ґемінґвея; на половинці макового зернятка — 1,8-міліметровий макет робочого вітряка з Німеччини із 203 золотих деталей; а на зернині рису — вірші, написані японською…

А ще — найкрихітніша у світі книга, "Кобзар" Шевченка розміром 0,6 мм (12 сторінок зі склокераміки, зшиті павутинкою, обкладинка з пелюстки безсмертника); найменші у світі шахи — з партією Альохіна і Капабланки 1927 року й золотими пішаками, у 3 млн разів меншими за мачинку; наймініатюрніший у світі збірний виріб — золотий замок з ключиком (в 50 тисяч разів менший за голівку шпильки).

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.