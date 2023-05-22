Украинцы, которыми стоит гордиться: мастер микроминиатюры Николай Сядристый смог подковать блоху

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Украинский мастер микроминиатюры Николай Сядристый 60 лет назад подковал блоху, воплотив то, что казалось бы, возможно только в сказках. Сегодня его работы представлены в Музее микроминиатюр на территории Киево-Печерского заповедника, Музее микроминиатюр Андорры, а также в Сентендре, венгерском городе художников.

Мастер объединил художественное дарование, осведомленность в мировой культуре, инженерное мастерство, знание природы материалов, опыт в ювелирном деле, электротехнике и механике. Среди его работ: "Полонез Огинского" (ноты вырезаны на лепестке хризантемы из стекла 2 на 5 мм), "Роза в волоске" (в продольном отверстии в волоске вмонтирована роза на стебле 0,05 мм толщиной). К слову, эти шедевры были созданы в 1960-х.

В наследии Сядристого — на вишневых и терновых косточках — барельефы Шевченко и Крушельницкой; на срезах грушевых и яблочных зерен — акварельные портреты Франко, Микеланджело, Хемингуэя; на половинке макового зернышка — 1,8-миллиметровый макет рабочей ветряной мельницы из Германии из 203 золотых деталей; а на зерне риса — стихи, написанные на японском…

А еще — самая крохотная в мире книга, "Кобзарь" Шевченко размером 0,6 мм (12 страниц из стеклокерамики, сшитые паутинкой, обложка из лепестка бессмертника); самые маленькие в мире шахматы — с партией Алехина и Капабланки в 1927 году и золотыми пешками, в 3 млн раз меньше мочинки; самое миниатюрное в мире сборное изделие — золотой замок с ключиком (в 50 тысяч раз меньше головки шпильки).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.