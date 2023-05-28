"Талибан" напал на пограничный пост Ирана: что известно о конфликте (видео)

Предводители "Талибана" заявили, что будут с большим энтузиазмом бороться с "коррумпированной Исламской Республикой Иран"

Боевики "Талибана" совершили атаку на пограничный пост Ирана. Для этого они применили живую силу и бронетехнику, подойдя вплотную к иранской базе.

О происшествии стало известно из видеообращения предводителей "Талибана", которое было опубликовано в Twitter 27 мая.

Они заявили, что будут бороться с "коррумпированной Исламской Республикой Иран с большим энтузиазмом, чем на войне против Америки".

В то же время в Министерстве национальной обороны Афганистана обвиняют иранские силы в открытом огне в приграничных районах.

"К сожалению, сегодня снова иранские войска начали стрельбу и бои в приграничных районах района Канг провинции Нимруз Афганистана. Исламский Эмират считает диалог разумным способом решения какой-либо проблемы, негативные меры и поиск поводов для войны не в интересах ни одной стороны", — сказано в сообщении.

Нимруз на карте

Иранская сторона заявляет, что в конфликте виноват Афганистан, объясняя это тем, что, талибы инициировали нападение с нарушением "международного права и принципов добрососедства" в результате чего столкнулись с "решительным и мужественным противодействием со стороны пограничников" Исламской Республики.

"Мы не признаем нынешних правителей Афганистана и настаиваем на необходимости создания инклюзивного правительства в Афганистане", — говорят в МИДе Ирана.

Как сообщает Глава национальной комиссии по безопасности Хасан Хеммати, с афганской стороной столкнулись три иранских пограничных поста. В результате были ранены несколько пограничников. Конфликт начался с пограничных войск Талибана, а затем была задействована и артиллерия Армии Исламской Республики.

В настоящее время между Ираном и Талибаном достигнуто перемирие. Об этом в комментарии "Радио Озоди" заявили в Министерстве внутренних дел "Талибана".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном, за что получит жесткий ответ от мэра одного из украинских городов.