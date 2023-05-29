Талибан угрожает захватить Иран. Стоит ли надеяться, что карма догонит творцов "Шахедов"?

Талибы и Иран не могут позволить себе конфликт, который мог бы начаться с перестрелки, говорят аналитики.

В воскресенье находящиеся в Афганистане террористы "Талибана" пригрозили, что могут завоевать Иран за 24 часа, если будет приказ руководства. Заявление было сделано после столкновений на границе между Ираном и Афганистаном. Украинцы в соцсетях начали надеяться, что создателей дронов "Шахед" наконец-то догнала плохая карма. Однако так ли это на самом деле, разбираемся дальше:

Почему напряжение внезапно достигло точки кипения

Столкновение имеет корни в споре о правах двух соседей, Ирана и Афганистана, на их общую реку Гильменд. Длина реки превышает 1000 км и течет из Афганистана в засушливые восточные регионы Ирана.

Вспышка столкновений произошла лишь спустя несколько недель после того, как президент Ирана Ибрагим Раиси предостерег талибов не нарушать права Ирана на воду. Тегеран начал беспокоиться по поводу решения Кабула перегородить реку дамбой для производства электроэнергии и орошения сельскохозяйственных угодий.

В последние годы Иран столкнулся с проблемой нехватки воды. Вопросы прав на воду обсуждались 18 мая между главами МИД стран. В Афганистане тоже говорят, что не могут игнорировать засуху, продолжающуюся у них третий год.

До столкновений на границе дошло в субботу утром. Представители Талибана обвинили Иран в открытии огня вдоль границы афганской провинции Нимроз. Иран, со своей стороны, обвинил Талибан в стрельбе, а информационное агентство IRNA цитирует заместителя начальника полиции страны генерала Касема Резаи, осудившего "неспровоцированное нападение".

Есть нюанс. Американское вооружение у талибов

Правозащитная группа HalVash, рассказывающая о проблемах в суннитской провинции Систан и Белуджистан, опубликовала видео, где иранские силы якобы стреляют из миномета, а также талибы стреляют из пулеметов американского производства по иранскому пограничному посту. Другие боевики Талибана руководили бронетехникой, оставшейся от сил НАТО.

Дело в том, что талибы захватили Афганистан в августе 2021 года, когда войска США и НАТО вывели контингент из страны после 20 лет войны. В руки им попало и современное вооружение, оставленное американцами.

Телеграф уже рассказывал, что талибы могут использовать против Ирана по меньшей мере 176 захваченных пушек и гаубиц, с помощью которых можно оказывать поддержку сухопутным войскам. Талибану досталось около 950 американских БТР — М1117, М113 и МaxxPro. Также в их руки попали более 22 тысяч вездеходов HMMWV, 8000 грузовиков и 42 000 гражданских авто. Последние можно вооружить пулеметами, которых в руки талибов попало более 60 тысяч, но их защита оставляет желать лучшего, ведь это гражданские автомобили. И это еще не полный список.

Поэтому у оппонентов Ирана есть убедительные аргументы, и они ими уже пользуются.

Догонит ли карма Иран?

Хотя Иран напрямую не признал правительство Талибана, он поддерживал отношения с новыми правителями Афганистана. Женевский афганский аналитик Торек Фархади считает, что геополитическая роль Китая и отношения с правительством Талибана также могут вступить в игру. Как и Тегеран, Пекин тоже официально не признал правительство Талибана. Однако он стал поддерживать контакты с представителями Талибана и принимал участие в различных переговорах, оставляя открытым посольство в Кабуле. Тот считает, что Китай хочет безопасного Афганистана, чтобы получить доступ к полезным ископаемым, в то же время он хочет получить доступ к иранской нефти и газу через Афганистан.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Талибана Амир Хан Муттаки встретился с представителем Ирана в Афганистане, чтобы обсудить права на воду. Иран заявил, что "вопросы между двумя странами будут лучше решаться путем диалога".

В воскресенье бои между иранскими и афганскими пограничными силами безопасности ослабли. Аналитики говорят, что страны не могут позволить себе конфликт, который мог бы начаться с перестрелки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Иран продолжает поставлять россии новые партии своих дронов-камикадзе "Шахед", которыми те совершают массовые обстрелы Украины. Сегодня Верховная Рада согласовала решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против Ирана сроком на 50 лет.