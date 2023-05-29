Трофеи пойдут в дело? Какое оружие Талибан может использовать против Ирана

Американское оружие может здорово пригодиться талибам в боях против Ирана

Вспыхнувшие на выходных, 27-28 мая, бои на ирано-афганской границе официально прекратились, однако можно ожидать продолжения эскалации ситуации между Исламской республикой и движением Талибан.

Если подобные столкновения продолжатся, то можно ожидать, что в боевых действиях будет использоваться куда более мощное вооружение, чем просто стрелковое оружие и минометы, а его у талибов довольно много.

Так, при захвате власти в Афганистане летом 2021 года Талибану удалось заполучить массу оружия и военной техники советского и американского производства. Теперь его могут использовать против Ирана в случае дальнейших эскалаций.

Так, в ходе наземных боев талибы могут активно использовать артиллерию – минимум 176 орудий и гаубиц были захвачены ими летом 2021 года, с помощью которых можно оказывать поддержку сухопутным войскам.

Наземные части афганцев будут обладать высокой подвижностью, хотя с огневой мощью и защитой техники могут возникнуть проблемы. Так, Талибану достались около 950 американских БТР – М1117, М113 и МaxxPro. Также в их руки попали более 22 тысяч вездеходов HMMWV, 8000 грузовиков и 42 000 гражданских авто. Последние можно вооружить пулеметами, которых в руки талибов попало более 60 тысяч, но их защита оставляет желать лучшего, ведь это гражданские авто.

Трофеи Талибана наземные

Однако сколько танков может выставить Талибан для поддержки действий своих подвижных частей в случае масштабного конфликта с Ираном – неизвестно, тем более, что это явно устаревшие уже советские танки Т-55 и Т-62. Несмотря на возраст, они имеют и свои преимущества.

При этом с воздуха поддержку наземным силам талибов могут обеспечить более 120 вертолетов и самолетов, оставшихся от США. В их числе – 23 легких штурмовика EMB-314 Super Tucano производства Бразилии. Легкий штурмовик массой чуть более 5 тонн вооружен пулеметами, пушкой калибра 20 мм и может нести бомбы или управляемые (до 2-3 единиц) и неуправляемые ракеты. Конечно, он не предназначен для воздушных боев и может только оказывать поддержку наземным частям.

Авиатрофеи Талибана

Такую же поддержку с воздуха огнем пулеметов, залпами неуправляемых ракет, подвозом груза и подкреплений могут оказать 100 вертолетов Ми-17 (экспортное обозначение Ми-8), MD-530 и UH-60 Black Hawk.

А тем временем Иран продолжает поставлять стране-оккупанту свои дроны, используемые при атаках на Украину.