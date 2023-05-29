Трофеи пойдут в дело? Какое оружие Талибан может использовать против Ирана
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Американское оружие может здорово пригодиться талибам в боях против Ирана
Вспыхнувшие на выходных, 27-28 мая, бои на ирано-афганской границе официально прекратились, однако можно ожидать продолжения эскалации ситуации между Исламской республикой и движением Талибан.
Если подобные столкновения продолжатся, то можно ожидать, что в боевых действиях будет использоваться куда более мощное вооружение, чем просто стрелковое оружие и минометы, а его у талибов довольно много.
Так, при захвате власти в Афганистане летом 2021 года Талибану удалось заполучить массу оружия и военной техники советского и американского производства. Теперь его могут использовать против Ирана в случае дальнейших эскалаций.
Так, в ходе наземных боев талибы могут активно использовать артиллерию – минимум 176 орудий и гаубиц были захвачены ими летом 2021 года, с помощью которых можно оказывать поддержку сухопутным войскам.
Наземные части афганцев будут обладать высокой подвижностью, хотя с огневой мощью и защитой техники могут возникнуть проблемы. Так, Талибану достались около 950 американских БТР – М1117, М113 и МaxxPro. Также в их руки попали более 22 тысяч вездеходов HMMWV, 8000 грузовиков и 42 000 гражданских авто. Последние можно вооружить пулеметами, которых в руки талибов попало более 60 тысяч, но их защита оставляет желать лучшего, ведь это гражданские авто.
Однако сколько танков может выставить Талибан для поддержки действий своих подвижных частей в случае масштабного конфликта с Ираном – неизвестно, тем более, что это явно устаревшие уже советские танки Т-55 и Т-62. Несмотря на возраст, они имеют и свои преимущества.
При этом с воздуха поддержку наземным силам талибов могут обеспечить более 120 вертолетов и самолетов, оставшихся от США. В их числе – 23 легких штурмовика EMB-314 Super Tucano производства Бразилии. Легкий штурмовик массой чуть более 5 тонн вооружен пулеметами, пушкой калибра 20 мм и может нести бомбы или управляемые (до 2-3 единиц) и неуправляемые ракеты. Конечно, он не предназначен для воздушных боев и может только оказывать поддержку наземным частям.
Такую же поддержку с воздуха огнем пулеметов, залпами неуправляемых ракет, подвозом груза и подкреплений могут оказать 100 вертолетов Ми-17 (экспортное обозначение Ми-8), MD-530 и UH-60 Black Hawk.
А тем временем Иран продолжает поставлять стране-оккупанту свои дроны, используемые при атаках на Украину.