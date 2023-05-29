Талібан погрожує захопити Іран. Чи варто сподіватися, що карма наздожене творців "Шахедів"?

Таліби та Іран не можуть дозволити собі конфлікт, який міг би початися з перестрілки, кажуть аналітики

У неділю терористи "Талібану", які знаходяться в Афганістані, пригрозили, що можуть завоювати Іран за 24 години, якщо буде наказ керівництва. Заява була зроблена після сутичок на кордоні між Іраном та Афганістаном. Українці в соцмережах почали сподіватися, що творців дронів "Шахед" нарешті наздогнала погана карма. Проте чи так це насправді, розбираємося далі:

Чому напруга раптово досягла точки кипіння

Зіткнення має коріння в суперечці про права двох сусідів, Ірану та Афганістану, на їхню спільну річку Гільменд. Довжина річки перевищує 1000 кілометрів і тече з Афганістану в посушливі східні регіони Ірану.

Спалах сутичок стався лише через кілька тижнів після того, як президент Ірану Ібрагім Раїсі застеріг талібів не порушувати права Ірану на воду. Тегеран почав непокоїтися через рішення Кабула перегородити річку дамбою для виробництва електроенергії та зрошення сільськогосподарських угідь.

В останні роки Іран зіткнувся проблемою нестачі води. Питання прав на воду обговорювалося 18 травня між главами МЗС країн. В Афганістані теж кажуть, що не можуть ігнорувати посуху, яка триває у них третій рік.

До зіткнень на кордоні дійшло у суботу вранці. Представники Талібану звинуватили Іран у відкритті вогню вздовж кордону афганської провінції Німроз. Іран, зі свого боку, звинуватив Талібан у стрілянині, а інформаційне агентство IRNA цитує заступника начальника поліції країни генерала Касема Резаї, який засудив "неспровокований напад".

Є нюанс. Американське озброєння у талібів

Правозахисна група HalVash, яка розповідає про проблеми у сунітській провінції Сістан і Белуджистан, опублікувала відео, де іранські сили нібито стріляють з міномета, а також таліби стріляють з кулеметів американського виробництва по іранському прикордонному посту. Інші бойовики Талібану керували бронетехнікою, яка залишилася від сил НАТО.

Річ у тому, що таліби захопили Афганістан у серпні 2021 року, коли війська США та НАТО вивели свій контингент з країни після 20 років війни. До рук їм потрапило і сучасне озброєння, залишене американцями.

"Телеграф" вже розповідав, що таліби можуть використати проти Ірану щонайменше 176 захоплених гармат та гаубиць, за допомогою яких можна надавати підтримку сухопутним військам. Талібану дісталися близько 950 американських БТР — М1117, М113 та МaxxPro. Також до їхніх рук потрапили понад 22 тисячі всюдиходів HMMWV, 8000 вантажівок і 42 000 цивільних авто. Останні можна озброїти кулеметами, яких до рук талібів потрапило понад 60 тисяч, але їхній захист залишає бажати кращого, адже це цивільні авто. І це ще не повний перелік.

Тому у опонентів Ірану є переконливі аргументи й вони ними вже користуються.

Чи наздожене карма Іран?

Хоча Іран напряму не визнав уряд Талібану, він підтримував відносини з новими правителями Афганістану. Женевський афганський аналітик Торек Фархаді вважає, що геополітична роль Китаю та відносини з урядом Талібану також можуть вступити в гру. Як і Тегеран, Пекін теж офіційно не визнав уряд Талібану. Проте він почав підтримувати контакти з представниками Талібану та брав участь у різноманітних переговорах, залишаючи відкритим посольство в Кабулі. Той вважає, що Китай хоче безпечного Афганістану, щоб мати доступ до корисних копалин, водночас він хоче отримати доступ до іранської нафти та газу через Афганістан.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Талібану Амір Хан Муттакі зустрівся з представником Ірану в Афганістані, щоб обговорити права на воду. Іран заявив, що "питання між двома країнами будуть краще вирішуватися шляхом діалогу".

У неділю бої між іранськими та афганськими прикордонними силами безпеки послабилися. Аналітики кажуть, що країни не можуть дозволити собі конфлікт, який міг би початися з перестрілки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Іран продовжує постачати росії нові партії своїх дронів-камікадзе "Шахед", якими ті здійснюють масові обстріли України. Сьогодні Верховна Рада погодила рішення Ради національної безпеки й оборони України про запровадження санкцій проти Ірану строком на 50 років.