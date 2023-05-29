Трофеї підуть у справу? Яку зброю Талібан може використати проти Ірану

Американська зброя може дуже стати в нагоді талібам у боях проти Ірану

Бої на ірано-афганському кордоні, що спалахнули на вихідних, 27-28 травня, офіційно припинилися, проте можна очікувати продовження ескалації ситуації між Ісламською республікою і рухом Талібан.

Якщо подібні зіткнення продовжаться, то можна очікувати, що в бойових діях використовуватиметься куди потужніше озброєння, ніж просто стрілецька зброя та міномети, а її у талібів досить багато.

Так, при захопленні влади в Афганістані влітку 2021 Талібану вдалося отримати масу зброї та військової техніки радянського та американського виробництва. Тепер його можуть використати проти Ірану у разі подальших ескалацій.

Так, у ході наземних боїв таліби можуть активно використовувати артилерію – щонайменше 176 гармат та гаубиць були захоплені ними влітку 2021 року, за допомогою яких можна надавати підтримку сухопутним військам.

Наземні частини афганців матимуть високу рухливість, хоча з вогневою міццю та захистом техніки можуть виникнути проблеми. Так, Талібану дісталися близько 950 американських БТР — М1117, М113 та МaxxPro. Також до їхніх рук потрапили понад 22 тисячі всюдиходів HMMWV, 8000 вантажівок і 42 000 цивільних авто. Останні можна озброїти кулеметами, яких до рук талібів потрапило понад 60 тисяч, але їхній захист залишає бажати кращого, адже це цивільні авто.

Трофеї Талібану наземні

Проте скільки танків може виставити Талібан для підтримки дій своїх рухомих частин у разі масштабного конфлікту з Іраном – невідомо, тим більше, що це вже застарілі радянські танки Т-55 і Т-62. Незважаючи на вік, вони мають свої переваги.

При цьому з повітря підтримку наземним силам талібів можуть забезпечити понад 120 гелікоптерів і літаків, що залишилися від США. Серед них – 23 легкі штурмовики EMB-314 Super Tucano виробництва Бразилії. Легкий штурмовик масою трохи більше 5 тонн озброєний кулеметами, гарматою калібру 20 мм і може нести бомби або керовані (до 2-3 одиниць) та некеровані ракети. Звичайно, він не призначений для повітряних боїв і може лише надавати підтримку наземним частинам.

Авіатрофії Талібану

Таку ж підтримку з повітря вогнем кулеметів, залпами некерованих ракет, підвозом вантажу та підкріплень можуть надати 100 вертольотів Мі-17 (експортне позначення Мі-8), MD-530 та UH-60 Black Hawk.

А тим часом Іран продовжує постачати країні-окупанту свої дрони, які використовуються при атаках на Україну.