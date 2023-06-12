Кем был Сильвио Берлускони: дружба с путиным, призывы склонить Киев к миру и скандалы

К концу жизни Берлускони стал одним из богатейших людей Италии

В Италии в возрасте 86 лет скончался одиозный политик Сильвио Берлускони. За свою долгую и яркую и скандальную карьеру он успел четырежды побыть премьер-министром, завоевать себе репутацию друга путина, каждый раз получал поддержку электората, несмотря на обвинения в коррупции и мошенничестве, окружал себя молодыми женщинами, иногда даже несовершеннолетними, и позволял себе провокационные высказывания.

Берлускони любил хвастаться, что он подобен хорошему вину и с возрастом становится лучше.

От певца к медиамагнату

Сильвио Берлускони начинал свою карьеру певцом в ночных клубах и на круизных лайнерах во время учебы в университете. А по окончании учебы он начал строить компанию Edilnord, источник финансирования которой был загадочным. После удачного начала в бизнесе Берлускони обратил в вес телевидение и в 1973 году основал Telemilano, чтобы обеспечить телевидением его собственность. Через 4 года Берлускони завладел еще двумя станциями и студией в центре Милана, перейдя к созданию Fininvest, чтобы управлять быстрым расширением своих бизнес-холдингов.

Впоследствии он будет владеть Mediaset – крупнейшей медиаимперией Италии и станет обладателем крупнейших телеканалов, издательством Mondadori. Берлускони стал одним из самых богатых людей Италии, его семейное состояние исчислялось миллиардами, а дети участвовали в управлении бизнес-империей.

Среди его бизнес-интересов — футбольные клубы "Милан" (продал в 2017 году), "Монца".

Политика, скандалы, выигранные суды

Берлускони пришел в политику в 1990-х годах и впервые был избран премьер-министром Италии в 1994 году, возглавив партию Forza Italia. В течение всей жизни Берлускони много раз представал перед судом — он даже хвастался, что появился 2500 раз в 106 судебных процессах в течение двадцати лет.

В 2014 году Берлускони признали виновным в налоговом мошенничестве и запретили баллотироваться на политические должности до 2019 года. Итальянский суд отменил запрет в мае 2018 года и в следующем году Берлускони получил место в Европейском парламенте;

в 2015 году его осудили за подкуп бывшего сенатора.

Интересно, что по делу о налоговом мошенничестве ввиду его почтенного возраста суд назначил ему снисходительный приговор — год общественных работ в доме престарелых.

Вопреки всем этим громким делам Берлускони стал "королем возвращений" и был популярен среди электората. Он четырежды занимал должность председателя Совета министров Италии: 1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011 гг.

Его партия Forza Italia сейчас играет ключевую роль в правящей коалиции Италии, возглавляемой премьер-министром Джорджией Мелони. Последняя обыграла Берлускони и заняла правое крыло, где он когда-то доминировал. Мелони известна своей поддержкой Украины.

Заявления об Украине и дружба с путиным

С Украиной в Берлускони не сложилось, ему даже запретили въезд на три года из-за незаконного пересечения границы в Крыму. В 2015 году Берлускони по приглашению путина посетил аннексированный Крым, где пил ворованное вино урожая 1775 года из коллекции "отжатого" россиянами завода "Массандра".

Зато с путиным бывшего лидера Италии связывала крепкая дружба на протяжении десятков лет. Подыгрывая ему, Берлускони признавал результаты квазиреферендума 2014 года и называл Крым частью россии.

После начала полномасштабного вторжения Берлускони откровенно поддерживал российского диктатора и предлагал Европе "заставить украинцев принять требования путина".

Также он заявил, что "никогда" не встретился бы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сказал, что если бы Зеленский "прекратил атаковать два поддерживаемых россией региона Донбасса, войны бы не произошло". За это Киев обозвал Берлускони "VIP-пропагандистом" путина.

В феврале 2023 года итальянский политик призвал США не помогать Украине оружием и деньгами.

В октябре прошлого года агентство LaPresse опубликовало аудио секретно записанной речи Берлускони перед депутатами от его партии Forza Italia. На записи слышно, как Берлускони говорит, что он снова поддерживает связь с путиным, похвастался, что путин прислал ему 20 бутылок водки и "очень милое письмо" на день рождения. Берлускони сказал, что ответил бутылками итальянского вина и "сладким письмом".

Вечеринки "бунга-бунга"

Четырехкратный премьер-министр Италии также был хорошо известен своими пресловутыми секс-вечеришками "бунга бунга", которые он устраивал на своей вилле близ Милана. Он как минимум платил молодым женщинам за танцы на пилоне и стриптиз. В СМИ попали детали, что Берлускони имел сексуальные отношения с марокканской танцовщицей Каримой Эль Махруг, известной, как Руби, которой на тот момент было 17 лет, в обмен на деньги и ювелирные украшения. Дело дошло до суда.

Сам Берлускони назвал эти вечера "элегантными ужинами" и отрицал вину. Берлускони выиграл апелляцию на свой приговор за оплату секса с несовершеннолетней шлюхой. Берлускони и Руби отрицали, что имели секс, женщина отрицала, что когда-нибудь была шлюхой.

За этим последовало новое дело — о подкупе свидетелей для лжи о "бунга-бунга". Теперь Берлускони обвинили в том, что он платил танцовщицам и другим за предоставление ложных показаний. В итоге суд оправдал Берлускони и 28 обвиняемых, в том числе та самая марокканская танцовщица Карима Эль Махруг. А деньги, переданные свидетелям, он назвал компенсацией за репутационный ущерб.

Оскорбительные шутки

Берлускони был еще тем шутником, но смешно было только ему. Вот, например, шутка о цвете кожи президента США Барака Обамы после его избрания: "Молодой, красивый и загорелый". Более того, он постоянно повторял свою "остроумную" фразу. Так, вернувшись с саммита G20 в Питтсбурге в 2009 году он сказал: "Ах, Барак Обама. Вы не поверите, но они двое загорали вместе, потому что жена тоже загорела".

В 2009 году в эфире вечерней дискуссионной программы Берлускони обидел женщину-политика, пошутив, что 58-летняя Рози Бинди не так умна, как красива.

В ноябре 2010 года Берлускони сказал следующее: "Лучше нравиться красивым девушкам, чем быть геем".

Шутка в стиле Януковича: "Еще одна причина инвестировать в Италию — у нас хорошие секретарши… отличные девушки".

Как-то он рассказал анекдот о СПИДе: "Больной СПИДом спрашивает своего врача, принесет ли ему пользу лечение песком. "Нет", — отвечает врач, "но вы привыкнете жить под землей".

Совет пострадавшим от землетрясения в Абруццо, потерявших свои дома и жившие в палатках: "Они должны воспринимать это как выходные в кемпинге".

Как сообщал "Телеграф", два месяца назад появились сообщения, что у Берлускони обнаружили лейкемию, когда он был госпитализирован из-за легочной инфекции.