Ким був Сільвіо Берлусконі: дружба з путіним, заклики схилити Київ до миру та скандали

До кінця життя Берлусконі став одним із найбагатших людей Італії

В Італії у віці 86 років помер одіозний політик Сільвіо Берлусконі. За свою довгу та яскраву і скандальну кар'єру він встигнув чотири рази побути прем'єр-міністром, здобути собі репутацію друга путіна, щоразу отримував підтримку електорату попри звинувачення у корупції та шахрайстві, оточував себе молодими жінками, іноді навіть неповнолітніми, та дозволяв собі провокаційні висловлювання.

Берлусконі любив хвалитися, що він подібний до гарного вина та з віком стає кращим.

Від співака до медіамагната

Починав Сільвіо Берлусконі свою кар'єру співаком у нічних клубах та на круїзних лайнерах під час навчання в університеті. А після закінчення навчання він почав будувати компанію Edilnord, джерело фінансування якої було загадковим. Після вдалого початку у бізнесі Берлусконі звернув у вагу на телебачення та у 1973 році заснував Telemilano, щоб забезпечити телебаченням його власність. За 4 роки Берлусконі заволодів ще двома станціями та студією в центрі Мілана, перейшовши до створення Fininvest, аби керувати швидким розширенням своїх бізнес-холдингів.

Згодом він володітиме Mediaset – найбільшою медіаімперією Італії та стане власником найбільших телеканалів, видавництвом Mondadori. Берлусконі став одним із найбагатших людей Італії, його сімейний статок обчислювався мільярдами, а діти брали участь в управлінні бізнес-імперією.

Серед його бізнес-інтересів — футбольні клуби "Мілан" (продав у 2017 році), "Монца".

Політика, скандали, виграні суди

Берлусконі прийшов у політику в 1990-х роках і вперше був обраний прем'єр-міністром Італії в 1994 році, очоливши партію Forza Italia. Протягом всього життя Берлусконі багато разів поставав перед судом — він навіть вихвалявся, що з’явився 2500 разів у 106 судових процесах протягом двадцяти років.

у 2014 році Берлусконі визнали винним у податковому шахрайстві та заборонили балотуватися на політичні посади до 2019 року. Італійський суд скасував заборону в травні 2018 року, і наступного року Берлусконі отримав місце в Європейському парламенті;

у 2015 році його засудили за підкуп колишнього сенатора.

Цікаво, що у справі про податкове шахрайство з огляду на його поважний вік суд призначив йому поблажливий вирок — рік громадських робіт у будинку для людей похилого віку.

Всупереч всім цим гучним справам Берлусконі став "королем повернень" та був популярним серед електорату. Він чотири рази обіймав посаду голови Ради міністрів Італії: 1994—1995, 2001—2005, 2005—2006, 2008—2011 рр.

Його партія Forza Italia зараз відіграє ключову роль у правлячій коаліції Італії, яку очолює прем’єр-міністр Джорджія Мелоні. Остання переграла Берлусконі та зайняла праве крило, де він колись домінував. Мелоні відома своєю підтримкою України.

Заяви про Україну і дружба з путіним

З Україною у Берлусконі не склалося, йому навіть заборонили в'їзд на три роки через незаконний перетин кордону у Криму. У 2015 році Берлусконі на запрошення путіна відвідав анексований Крим, де пив крадене вино врожаю 1775 року з колекції "віджатого" росіянами заводу "Масандра".

Зате з путіним колишнього лідера Італії пов'язувала міцна дружба протягом десятків років. Підігруючи йому, Берлусконі визнавав результати квазіреферендуму 2014 року та називав Крим частиною росії.

Після початку повномасштабного вторгнення Берлусконі відверто підтримував російського диктатора та пропонував Європі "змусити українців прийняти вимоги путіна".

Також він заявив, що "ніколи" не зустрівся б з президентом України Володимиром Зеленським. Він сказав, що якби Зеленський "припинив атакувати два підтримувані росією регіони Донбасу, війни б не сталося". За це Київ обізвав Берлусконі "VIP-пропагандистом" путіна.

У лютому 2023 року італійський політик закликав США не допомагати Україні зброєю і грошима.

У жовтні минулого року агентство LaPresse опублікувало аудіо таємно записаної промови Берлусконі перед депутатами від його партії Forza Italia. На записі чути, як Берлусконі каже, що він знову підтримує зв’язок із путіним, похвалився, що путін надіслав йому 20 пляшок горілки та "дуже милий лист" на день народження. Берлусконі сказав, що відповів пляшками італійського вина та "солодким листом".

Вечірки "бунга-бунга"

Чотирьохразовий прем’єр-міністр Італії також був добре відомий своїми горезвісними секс-вечірками "бунга бунга", які він влаштовував на своїй віллі поблизу Мілана. Він як мінімум платив молодим жінкам за танці на пілоні та стриптиз. У ЗМІ потрапили деталі, що Берлусконі мав сексуальні стосунки з марокканською танцівницею Карімою Ель Махруг відомою, як Рубі, якій на той момент було 17 років, в обмін на гроші та ювелірні прикраси. Справа дійшла до суду.

Сам Берлусконі назвав ці вечори "елегантними вечерями" і заперечував провину. Берлусконі виграв апеляцію на свій вирок за оплату сексу з неповнолітньою повією. Берлусконі та Рубі заперечували, що мали секс, жінка заперечувала, що коли-небудь була повією.

За цим з'явилася нова справа — про підкуп свідків для брехні про "бунга-бунга". Тепер Берлусконі звинуватили в тому, що він платив танцівницям та іншим за надання неправдивих свідчень. В підсумку суд виправдав Берлусконі та 28 обвинувачених, серед них та сама марокканська танцівниця Каріма Ель Махруг. А гроші, передані свідкам він назвав компенсацією за репутаційну шкоду.

Образливі жарти

Берлусконі був ще тим жартівником, але смішно було лише йому. Ось, приміром, жарт про колір шкіри президента США Барака Обами після його обрання: "Молодий, красивий і засмаглий". Більше того, він постійно повторював свою "дотепну" фразу. Так, повернувшись із саміту G20 у Піттсбурзі у 2009 році він сказав: "Ах, Барак Обама. Ви не повірите, але вони двоє засмагали разом, бо дружина теж засмагла".

У 2009 році в ефірі вечірньої дискусійної програми Берлусконі образив жінку-політика, пожартувавши, що 58-річна Розі Бінді не так розумна, як вродлива.

У листопаді 2010 року Берлусконі сказав таке: "Краще подобатися красивим дівчатам, ніж бути геєм".

Жарт у стилі Януковича: "Ще одна причина інвестувати в Італію — у нас гарні секретарки… чудові дівчата".

Якось він розповів анекдот про СНІД: "Хворий на СНІД запитує свого лікаря, чи принесе йому користь лікування піском. "Ні", — відповідає лікар, "але ви звикнете жити під землею".

Порада постраждалим від землетрусу в Абруццо, які втратили свої домівки і жили в наметах: "Вони повинні сприймати це як вихідні в кемпінгу".

Як повідомляв "Телеграф", два місяці тому з'явилися повідомлення, що у Берлусконі виявили лейкемію, коли він був госпіталізований через легеневу інфекцію.