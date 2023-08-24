Япония начала сбрасывать радиоактивную воду из Фукусимы в океан. Станет ли рыба опасной?

Соседние страны перепуганы из-за выброса радиоактивной воды

Азиатские соседи Японии опасаются загрязнения океанской среды и вредного влияния на морепродукты от воды из реакторов АЭС в Фукусиме, которую Япония начала сегодня сливать в Тихий океан.

И хотя МАГАТЭ назвала эту воду безопасной, не все верят в такие заявления и призывают на время отказаться от рыбы из Тихого океана. Разбираемся, что происходит на самом деле:

Как Япония и ООН успокаивают соседей

Токийская электрическая энергетическая компания (TEPCO) успокаивает, что вода из реакторов обработана и очищена, а ее влияние на окружающую среду будет незначительным. Это подтвердили присутствовавшие на месте эксперты МАГАТЭ, взявшие пробы из первой партии разбавленной воды, подготовленной к сбросу. Анализ МАГАТЭ на месте подтвердил, что концентрация трития значительно ниже рабочего предела в 1500 беккерелей (единиц освобожденной радиации) на литр. Кроме того, организация запустила веб-страницу, где можно следить за данными радиационного мониторинга и концентрацией трития.

Япония и МАГАТЭ утверждают, что сброс воды будет иметь незначительное влияние на окружающую среду и здоровье людей. Радиация уже присутствует в солнечном свете и почве, воздухе и пище. Но не всякое излучение вредно для человека. Важно количество облучения. Тритий нельзя удалить из сточных вод Фукусимы, несмотря на повторную обработку. Система обработки жидкостей снижает содержание 62 из 64 радиоактивных элементов до приемлемых порогов в соответствии с международными стандартами безопасности, за исключением трития и углерода-14. Очищенные сточные воды разбавляются до концентрации 1500 беккерелей на литр, что составляет примерно седьмой уровень радиоактивности питьевой воды согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Человеку нужно было бы принять миллиарды беккерелей трития, чтобы заметить влияние на здоровье.

Всего в океан попадут 1,34 млн. тонн воды, чего достаточно, чтобы заполнить более 500 плавательных бассейнов олимпийского размера, пишет Time. Ожидается, что для завершения опорожнения понадобится четыре десятилетия.

Почему соседи против

Правительства Китая и Гонконга уже приняли меры по запрещению импорта рыбы, морской соли и водорослей из Японии, а также усилили радиационные испытания японской продукции из Фукусимы и девяти других префектур. МИД Китая заявил, что Япония относится к Тихому океану как своей частной клоаке и предупредили, что в случае, если слив воды с Фукусимы начнется, Китай примет "необходимые меры для обеспечения безопасности моря, продовольствия и общественного здоровья". Япония "ставит свои собственные интересы выше интересов человечества в долгосрочной перспективе", заявили в китайском МИД.

В ответ премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония попросила Китай немедленно отменить запрет:

"Мы будем настойчиво требовать от правительства Китая решительного проведения научного обсуждения", — сказал Кисида, пообещав оградить рыболовную отрасль от репутационного ущерба.

В свою очередь южнокорейцы, несмотря на заверения собственного правительства, стали избегать морепродуктов из Японии на фоне беспокойства по поводу рисков радиоактивности. Южнокорейские природоохранные организации устроили протесты перед посольством Японии в центре Сеула после оглашения плана начать сброс радиоактивной воды с АЭС в океан.

Они также раскритиковали правительство Южной Кореи за то, что оно не приняло никаких мер по защите здоровья и безопасности своих граждан и выступало за план утилизации в океане.

Гринпис Кореи выступил с заявлением, осудив то, что он назвал "безответственным объявлением, которое может повлечь за собой необратимую катастрофу". В организации заявили, что выброс в океан радиоактивных отходов, образованных в результате ядерной аварии, беспрецедентный и представляет серьезную угрозу для морской экосистемы и безопасности людей.

"Это угроза правам на выживание жителей тихоокеанских прибрежных стран, в том числе японских рыболовов, и нарушение международного морского права", — добавили в нем.

Повлияет ли это на Украину

Больше рыбы и морепродуктов в Украину обычно ввозится из Европы и Северной Америки, сообщал портал GrowHow со ссылкой на "Институт аграрной экономики". А ведущую позицию по стоимости импорта этого вида продукции в нашу страну уже более 15 лет удерживает Норвегия. В целом Украина импортирует рыбу и морепродукты из 60 стран мира. Незначительная часть импорта приходилась также на Китай, Вьетнам и Аргентину, отмечает Ассоциация "Украинских импортеров рыбы и морепродуктов".

А пока мир переживает за количество радиации в воде Тихого океана, у нас под боком остается россия, спекулирующая ситуацией по безопасности на АЭС поближе. Ранее "Телеграф" объяснял, что будет при худшем сценарии в случае подрыва реакторов ЗАЭС для населения.