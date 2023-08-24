Японія почала скидати радіоактивну воду з Фукусіми в океан. Чи стане риба небезпечною?

Сусідні країни перелякані через викид радіоактивної води

Азійські сусіди Японії побоюються забруднення океанського середовища та шкідливого пливу на морепродукти від води з реакторів АЕС у Фукусімі, яку Японія почала сьогодні зливати в Тихий океан.

І хоч МАГАТЕ назвала цю воду безпечною, не всі вірять у такі заяви і закликають на певний час відмовитися від риби з Тихого океану. Розбираємося, що відбувається насправді:

Як Японія та ООН заспокоюють сусідів

Токійська електрична енергетична компанія (TEPCO) заспокоює, що вода з реакторів — оброблена та очищена, а її вплив на навколишнє середовище буде незначним. Це підтвердили присутні на місці експерти МАГАТЕ, які взяли проби з першої партії розбавленої води, підготовленої до скидання. Аналіз МАГАТЕ на місці підтвердив, що концентрація тритію значно нижча за робочий ліміт у 1500 беккерелів (одиниць вивільненої радіації) на літр. Окрім того, організація запустила веб-сторінку, де можна слідкувати за даними радіаційного моніторингу та концентрацією тритію.

Японія та МАГАТЕ стверджують, що скидання води матиме незначний вплив на довкілля та здоров'я людей. Радіація вже присутня в сонячному світлі та ґрунті, у повітрі та їжі. Але не будь-яке випромінювання шкідливе для людини. Важливою є кількість опромінення. Тритій не можна видалити зі стічних вод Фукусіми попри повторну обробку. Система обробки рідин знижує вміст 62 із 64 радіоактивних елементів до прийнятних порогів відповідно до міжнародних стандартів безпеки, за винятком тритію та вуглецю-14. Очищені стічні води розбавляються до концентрації 1500 беккерелів на літр, що становить приблизно сьому від рівня радіоактивності питної води згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я. Людині потрібно було б прийняти мільярди беккерелів тритію, щоб помітити вплив на здоров’я.

Всього в океан потраплять 1,34 млн тонн води, чого достатньо, щоб заповнити понад 500 плавальних басейнів олімпійського розміру, пише Time. Очікується, що для завершення спорожнення знадобиться до чотирьох десятиліть.

Чому сусіди проти

Уряди Китаю та Гонконгу вже вжили заходів щодо заборони імпорту риби, морської солі та водоростей з Японії, а також посилив радіаційні випробування японської продукції з Фукусіми та дев'яти інших префектур. МЗС Китаю заявило, що Японія ставиться до Тихого океану як до своєї приватної клоаки та попередили, що у разі, якщо злив води з Фукусіми таки почнеться, Китай застосує "необхідні заходи для забезпечення безпеки моря, харчів та громадського здоров'я". Японія "ставить свої власні інтереси вище за інтереси людства у довгостроковій перспективі", заявили в китайському МЗС.

У відповідь прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що Японія попросила Китай негайно скасувати заборону:

"Ми продовжуватимемо настійно вимагати від уряду Китаю рішучого проведення наукового обговорення", — сказав Кісіда, пообіцявши захистити рибальську галузь від репутаційної шкоди.

Своєю чергою південнокорейці, попри запевнення власного уряду, почали уникати морепродуктів із Японії на тлі занепокоєння щодо ризиків радіоактивності. Південнокорейські природоохоронні організації влаштували протести перед посольством Японії в центрі Сеула після оголошення плану розпочати скидання радіоактивної води з АЕС в океан.

Вони також розкритикували уряд Південної Кореї за те, що він не вжив жодних заходів для захисту здоров’я та безпеки своїх громадян і натомість виступав за план утилізації в океані.

Грінпіс Кореї виступив із заявою, засудивши те, що він назвав "безвідповідальним оголошенням, яке може спричинити незворотну катастрофу". В організації заявили, що викид в океан радіоактивних відходів, утворених внаслідок ядерної аварії, є безпрецедентним і становить серйозну загрозу для морської екосистеми та безпеки людей.

"Це загроза правам на виживання жителів тихоокеанських прибережних країн, у тому числі японських рибалок, і порушення міжнародного морського права", — додали в ньому.

Чи вплине це на Україну

Найбільше риби й морепродуктів до України зазвичай ввозиться з Європи та Північної Америки, повідомляв портал GrowHow із посиланням на "Інститут аграрної економіки". А провідну позицію за вартістю імпорту цього виду продукції до нашої країни вже понад 15 років поспіль утримує Норвегія. Загалом Україна імпортує рибу і морепродукти з 60 країн світу. Незначна частка імпорту припадала також на Китай, В'єтнам і Аргентину, зазначає Асоціація "Українських імпортерів риби та морепродуктів".

А поки світ переживає за кількість радіації у воді Тихого океану, у нас під боком залишається росія, що спекулює безпековою ситуацією на АЕС поближче. Раніше "Телеграф" пояснював, що буде за найгіршого сценарію у разі підриву реакторів ЗАЕС для населення.