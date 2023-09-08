В Африке снова неспокойно: два теракта в Мали забрали жизни десятков мирных граждан

Боевики напали на лодку и военный лагерь

В Мали 7 сентября произошли два теракта. В результате трагедии погибли 49 гражданских лиц и 15 военных.

Об этом пишет BBC. Теракты были совершены одновременно около 11:00 по местному времени.

По данным источника, исламские боевики совершили нападение на лодку, которая шла по реке Нигер из Гао в Мопти. По судну террористы выпустили минимум три ракеты. После того, как лодка остановилась, на помощь людям бросились представители местной армии.

Второй теракт в это же время произошел в Гао. Там исламские боевики напали на армейский лагерь. Отмечается, что в ходе нападения удалось ликвидировать около 50 нападавших.

Из-за массовой гибели среди населения правительство Мали объявило трехдневный траур по всей стране.

Напомним, что в данный момент власть в Мали принадлежит военной хунте, которая свергла прошлое правительство. Они обвиняли власти в том, что они никак не защищают мирное население. Несмотря на громкие заявления, хунта так и не смогла продвинуться в борьбе с боевиками, под контролем которых остаются некоторые территории.

Отметим, что по требованию хунты из Мали была выведена Миротворческая миссия ООН.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Мали на военной базе российский частной военной компании "Вагнера" были замечены три беспилотника турецкого производства Bayraktar.