В Африці знову неспокійно: два теракти в Малі забрали життя десятків мирних громадян

Бойовики напали на човен та військовий табір

У Малі 7 вересня відбулися два теракти. Внаслідок трагедії загинули 49 цивільних осіб та 15 військових.

Про це пише ВВС. Теракти було скоєно одночасно близько 11:00 за місцевим часом.

За даними джерела, ісламські бойовики здійснили напад на човен, що йшов річкою Нігер з Гао в Мопті. По судну терористи випустили щонайменше три ракети. Після того, як човен зупинився, на допомогу людям кинулися представники місцевої армії.

Другий теракт водночас стався у Гао. Там ісламські бойовики напали на армійський табір. Зазначається, що під час нападу вдалося ліквідувати близько 50 нападаючих.

Через масову загибель серед населення уряд Малі оголосив триденну жалобу по всій країні.

Нагадаємо, що зараз влада в Малі належить військовій хунті, яка повалила минулий уряд. Вони звинувачували владу в тому, що вони ніяк не захищають мирне населення. Незважаючи на гучні заяви, хунта так і не змогла просунутися у боротьбі з бойовиками, під контролем яких залишаються деякі території.

Зазначимо, що на вимогу хунти з Малі було виведено Миротворчу місію ООН.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Малі на військовій базі російської приватної військової компанії "Вагнера" були помічені три безпілотники турецького виробництва Bayraktar.