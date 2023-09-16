Подруга путина Нетребко выступает в Берлине, несмотря на протесты. Что с ней не так

Гастроли оперной певицы-путенистки по миру сопровождаются протестами и упразднениями

российская оперная певица Анна Нетребко, после начала полномасштабного вторжения россии в Украину не дистанцировалась от кремля, выступит в Берлине. Несмотря на волну протестов, Берлинская опера защитила свое решение разрешить Нетребко выступать на своей сцене. Она сыграет три концерта, исполняя роль леди Макбет в одноименной опере Джузеппе Верди.

Гастроли звездного сопрано по миру больше похожи на шоу кенселлинга — в какой город певица не приехала, ее сопровождают демонстрации, петиции и отмена концертов. Так произошло уже у Метрополитен-опера в Нью-Йорке (после отказа осуждать путина), ей запрещено посещать оперу в Праге и Таллинне.

Петиция и протесты в Берлине

Опера в Берлине прекратила сотрудничество с певицей в прошлом году из-за опасений относительно ее якобы близости к кремлю. Но в этом году ее решили снова пригласить — генеральный директор Маттиас Шульц объяснил, что он убежден, что она адекватно дистанцировалась от режима путина и описала войну как неспровоцированное вторжение россии. Шульц сказал, что "мы должны быть осторожными, чтобы не использовать артистов в качестве козлов отпущения"

Мэр Берлина Кай Вегнер сказал, что "очень критически" относится к ее возвращению на берлинскую сцену, сожалея, что такая международно-успешная исполнительница еще четко и однозначно не дистанцировалась от российской агрессивной войны и путина. Сенатор города по культуре Джо Чиало демонстративно посетил в пятницу (день первого концерта) фотовыставку под названием "Русские военные преступления" через дорогу от оперы. Так же поступил и украинский посол Алексей Макеев, он заявил, что ответственность за вторжение лежит и на Нетребко.

"Оказывая в прошлом поддержку путину и являясь пособницей пропаганды в процессе оккупации Донбасса, госпожа Нетребко также несет личную ответственность, которую она не разделяет, за агрессивную войну россии", — говорится в обращении Макеева на change.org. Там была опубликована петиция против выступления певицы – она набрала 37 тысяч подписей. Более 100 деятелей мира культуры, политики и академии также подписали письмо в Государственную оперу с призывом отменить концерты.

Украинские беженцы, живущие в Берлине, провели демонстрацию у оперного театра в пятницу вечером. До этого волна протестов прошла в Висбадене и Баден-Бадене. Участники протеста пришли с флагами Украины и плакатами с надписями "Никакой сцены для Нетребко", "Внимание! российская культура – спонсор войны", "Чекистов к стенке", передает DW.

В ответ певица рассказала о своем пренебрежении митингующим, назвав их в Instagram "вопиющими русалками с искусственными цветами в волосах" – с намеком на украинские венки.

Чем оконфузилась Нетребко

У певицы есть российское и австрийское гражданство и давно живет в Вене. Однако женщина имеет репутацию пророссийской персоны и фаворитки президента россии владимира путина. В 2012 году она была зарегистрирована как доверенное лицо путина в его предвыборной кампании и поддерживала действия боевиков на Донбассе в 2014 году. После аннексии Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей жертвовала деньги на "восстановление оперного театра в Донецке", фотографировалась с символикой террористов вместе с беглым регионалом Олегом Царевым.

В 2021 году женщина устроила скандальный концерт в честь своего 50-летия в кремле. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года Нетребко заявила, что осуждает войну, однако остается патриоткой россии и ее культуры. Она подчеркнула, что "хочет остаться человеком", даже если для этого нужно будет "усидеть на двух стульях". Оправдание было так — без извинений за фото с флагом "Новороссии" (она сказала, что его подставили), также Нетребко сказала, что свою задачу видит в том, чтобы бороться с русофобией.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская пропаганда пытается влиять на мнение общественности в разных странах. Да, в Швейцарии украинские артисты Олег Скрипка и Артем Пивоваров пострадали от безосновательных обвинений в нацизме, а концерты певцов в поддержку Украины отменили.