Подруга путіна Нетребко виступає у Берліні попри протести. Що з нею не так

Гастролі оперної співачки-путіністки по світу супроводжуються протестами й скасуваннями

Російська оперна співачка Анна Нетребко, яка після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну не дистанціювалася від кремля, виступить у Берліні. Попри хвилю протестів, Берлінська опера захистила своє рішення дозволити Нетребко виступати на своїй сцені. Вона зіграє три концерти, виконуючи роль леді Макбет в однойменній опері Джузеппе Верді.

Гастролі зіркового сопрано по світу більше схожі на шоу кенселінгу — у яке б місто співачка не приїхала, її супроводжують демонстрації, петиції та скасування концертів. Так сталося вже у Метрополітен-опера в Нью-Йорку (після відмови засуджувати путіна), їй заборонено відвідувати оперу у Празі та Таллінні.

Петиція та протести у Берліні

Опера у Берліні припинила співпрацю зі співачкою минулого року через побоювання щодо її нібито близькості до кремля. Але цього року її вирішили запросити знову — генеральний директор Маттіас Шульц пояснив, що він переконаний, що вона адекватно дистанціювалася від режиму путіна та описала війну як неспровоковане вторгнення росії. Шульц сказав, що "ми маємо бути обережними, щоб не використовувати артистів як цапів-відбувайлів"

Мер Берліна Кай Вегнер сказав, що "дуже критично" ставиться до її повернення на берлінську сцену, шкодуючи, що така міжнародно успішна виконавиця ще чітко й однозначно не дистанціювалася від російської агресивної війни та путіна. Сенатор міста з питань культури Джо Чіало демонстративно відвідав у п’ятницю (день першого концерту) фотовиставку під назвою "Російські воєнні злочини" через дорогу від опери. Так само зробив і український посол Олексій Макеєв, він заявив, що відповідальність за вторгнення лежить і на Нетребко.

"Надаючи у минулому підтримку путіну і будучи пособницею пропаганди в процесі окупації Донбасу, пані Нетребко також несе особисту відповідальність, яку вона не поділяє, за агресивну війну росії", — йдеться у звернені Макеєва на change.org. Там була опублікована петиція проти виступу співачки — вона набрала 37 тисяч підписів. Понад 100 діячів зі світу культури, політики та академії також підписали листа до Державної опери із закликом скасувати концерти.

Українські біженці, які живуть у Берліні, провели демонстрацію біля оперного театру у п'ятницю ввечері. До цього хвиля протестів пройшла у Вісбадені та Баден-Бадені. Учасники протесту прийшли з прапорами України та плакатами з написами "Жодної сцени для Нетребко", "Увага! Російська культура – спонсор війни", "Чекістів до стінки", передає DW.

У відповідь співачка розповіла про свою зневагу до мітингувальників, назвавши їх в Instagram "кричущими русалками зі штучними квітами у волоссі" – з натяком на українські вінки.

Чим осоромилася Нетребко

Співачка має російське та австрійське громадянство та давно живе у Відні. Однак жінка має репутацію проросійської персони та фаворитки президента росії володимира путіна. У 2012 році вона була зареєстрована як довірена особа путіна у його передвиборчій кампанії та підтримувала дії бойовиків на Донбасі у 2014 році. Після анексії Криму та окупації Донецької та Луганської областей жертвувала гроші на "відновлення оперного театру в Донецьку", фотографувалася з символікою терористів разом з регіоналом-втікачем Олегом Царьовим.

У 2021 році жінка влаштувала скандальний концерт на честь свого 50-річчя у кремлі. Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року Нетребко заявила, що засуджує війну, проте залишається патріоткою росії та її культури. Вона наголосила, що "хоче залишитися людиною", навіть якщо для цього потрібно буде "всидіти на двох стільцях". Виправдання було так собі — без вибачень за фото з прапором "Новоросії" (вона сказала, що її підставили), також Нетребко сказала, що своє завдання бачить в тому, щоб боротися з русофобією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська пропаганда намагається впливати на думку громадськості у різних країнах. Так, у Швейцарії українські артисти Олег Скрипка й Артем Пивоваров постраждали від безпідставних звинувачень у нацизмі, а концерти співаків на підтримку України скасували.