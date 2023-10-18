"Это дар небес для россии": одобрение Израиля Западом ставит крест на мировой поддержке Украины, - СМИ

россия использует сложившуюся ситуацию в свою пользу

Поддержка Западом военных действий Израиля против сектора Газа в ответ на террористическую атаку ХАМАС якобы свело на нет его усилия по убеждению стран так называемого Глобального Юга осудить россию за войну против Украины. "Более десятка" западных официальных лиц и дипломатов придерживаются мнения, что теперь крайне трудно, если не невозможно, сплотить вокруг Украины весь мир.

Как пишет Financial Times, отношение Запада к событиям на ближнем востоке "свело на нет многомесячную работу по изображению москвы как глобального изгоя за нарушение международного права". Теперь Запад обвиняют в лицемерии, поскольку Израиль якобы также нарушает правила ведения войны.

"Мы определенно проиграли битву на Глобальном Юге. Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом [по Украине], была потеряна. Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают", — отметил высокопоставленный дипломат из одной из стран G7.

Отмечается, что многие развивающиеся страны поддержали палестинцев, рассматривая ситуацию через призму "самоопределения и сопротивления глобальному доминированию США". Якобы в отношении Запада, по их мнению, могут быть некие двойные стандарты.

"То, что мы сказали об Украине, применимо и к сектору Газа. В противном случае мы потеряем весь наш авторитет. Бразильцы, южноафриканцы, индонезийцы: почему они вообще должны верить тому, что мы говорим о правах человека?", — добавил дипломат в беседе с изданием.

россия использует сложившуюся ситуацию в свою пользу. Она всячески стимулирует такие мысли у жителей стран глобального Юга.

"Это дар небес для россии. Я думаю, что происходящее наносит ущерб, потому что россия использует кризис и говорит: "Послушайте, глобальный порядок, который был построен после Второй мировой войны, не работает на вас", и обращается к 1 миллиарду жителей на Ближнем Востоке или в арабском мире", — сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Бывший генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер считает, что теперь авторитет мировых институций подорван. По его словам, есть опасность, что ЕС, G7 и НАТО "не будут восприняты всерьез".

"Есть риск, что на следующем голосовании в Генеральной Ассамблее [ООН] по поддержке Украины мы увидим большой взрыв числа воздержавшихся", — отметил высокопоставленный западный дипломат.

Для справки: термин "Глобальный юг" впервые в широкую общественность ввел в 1969 году американский политический активист Карл Оглсби. В одной из своих статей он высказал мнение, что война во Вьетнаме завершает эру доминирования цивилизационного Севера над Югом. Под "Севером" он имел в виду мировые империи, метрополии, а термином "Глобальный Юг" обобщил колониальный мир. В последние годы к этому определению относят страны с низким уровнем дохода: от самых бедных и наименее развитых стран до гигантов со средним уровнем дохода. Термин может дополнить или заменить формулировку "развивающейся страны", которая традиционно используется экономистами по вопросам развития.

Как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден в Израиле заявил, что удар по больнице в Газе был нанесен не Израилем, а "другой командой". Однако он подчеркнул, что многие люди сомневаются в этом.