"Напоминает мрачные времена": в Европе бьют тревогу из-за мощнейшей вспышки антисемитизма

В ЕК обещают усиливать меры безопасности

В Европе заявили о всплеске антисемитизма на континенте. Порой эти случай напоминают некоторые из "самых мрачных времен в истории".

Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на доклад Еврокомиссии. По словам представителей ЕК, всплеск антисемитских инцидентов по всему континенту за последние несколько дней достиг "чрезвычайного уровня".

Комиссия осудила возобновление активности "самым решительным образом" и пообещала продолжать усиливать меры безопасности в сотрудничестве со странами-членами. В органе также заявили, что усиливают соблюдение соответствующего законодательства, чтобы онлайн-платформы быстро и эффективно реагировали на антисемитский или антимусульманский контент, независимо от того, связан ли он с терроризмом, разжиганием ненависти или дезинформацией.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии разъяренная толпа захватила аэропорт в поисках евреев. В результате "охоты" на евреев там кто-то скончался, но пока непонятно кто. россияне с этим не смогли определится. В больницах находятся еще пятеро раненых.