"Нагадує похмурі часи": у Європі б'ють на сполох через потужний спалах антисемітизму

В ЄК обіцяють посилювати заходи безпеки

У Європі заявили про сплеск антисемітизму на континенті. Часом ці випадки нагадують деякі з "найпохмуріших часів в історії".

Про це пише агентство Bloomberg, посилаючись на доповідь Єврокомісії. За словами представників ЄК, сплеск антисемітських інцидентів по всьому континенту за останні кілька днів досяг "надзвичайного рівня".

Комісія засудила відновлення активності "найрішучішим чином" і пообіцяла продовжувати посилювати заходи безпеки у співпраці з країнами-членами. В органі також заявили, що посилюють дотримання відповідного законодавства, щоб онлайн-платформи швидко та ефективно реагували на антисемітський чи антимусульманський контент, незалежно від того, чи пов’язаний він із тероризмом, розпалюванням ненависті чи дезінформацією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в росії розлючений натовп захопив аеропорт у пошуках євреїв. В результаті "полювання" на євреїв там хтось помер, але поки що незрозуміло хто. росіяни із цим не змогли визначитися. У лікарнях перебувають ще п’ятеро поранених.