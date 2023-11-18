Пандочки дружбы. На что Си намекнул Байдену и как работает "дипломатия мишек"

Китай находит друзей благодаря обаятельным медведям

Весь мир следил за встречей Си Цзиньпина и Джо Байдена в Сан-Франциско. Медведи считаются инструментом дипломатии, чтобы наладить отношения с другими странами. Когда нужно показать благосклонность – Китай присылает пандочек, а когда возникает кризис – забирает их обратно, разбивая сердца посетителям зоопарков.

Панды в Вашингтоне

Пандочки в США

В начале ноября Соединенные Штаты были вынуждены вернуть Китаю панд из Национального зоопарка Вашингтона. Причиной отъезда панд называли ухудшение дипломатических отношений между КНР и США, Пекин просто "отозвал" их обратно в ускоренном темпе.

Американцы отправили на отдельном самолете пару Мэй Сян и Тянь Тянь и их 3-летнего детеныша Сяо Ци Цзы, а на стене самолета американцы нарисовали гигантскую панду. Харизматические мишки были очень популярны в зоопарке и сложно представить без них, здесь продавали плакаты, чашки, пижамы, пазлы с пандами и даже мороженое в виде панд. А прощание напоминало траурную процессию, пишет New Yorker — попрощаться с мишками приходили дети с родителями, целые семьи преодолевали сотни тысяч миль в Вашингтон, чтобы в последний раз увидеть этих зверей.

Панды попали в США после того, как первая леди Патриция Никсон намекнула о своей приверженности панд премьер-министру Китая Чжоу Эньлаю во время знакового визита в Пекин в 1972 году. Через два месяца Китай отправил самку и самца Лин-Линг и Син-Син в национальный зоопарк. С этого времени присутствие панд в Вашингтоне символизировало символ связей между Соединенными Штатами и Китаем.

Архивное фото AP. Первая леди Патриция Никсон поздравляет панд в зоопарке Вашингтона, 1972 год

В 2000 году в зоопарк прибыли новые панды — Мэй Сян и Тянь Тянь. Новые панды были уже "заемными", а не подаренными — их пребывание регулировалось 5-летними соглашениями. Мэй Сян в августе 2020 года родила детеныша Сяо Ци Цзи (в переводе с китайского — Маленькое Чудо) благодаря блестящей работе ученых-репродуктологов зоопарка. Но каждый детеныш панд считается собственностью Китая и должен быть возвращен назад к моменту, когда ему исполнится 4 года.

Национальный зоопарк Вашингтона платил Китаю по 500 тыс. долларов в год за пару. Несмотря на расходы, четыре американских зоопарка постоянно принимали панд и исследовали репродуктивные циклы, чтобы помочь в разведении вида, который недавно считался вымирающим. Отъезд панд из зоопарка Вашингтона покинул зоопарк Атланты единственным зоопарком США, где представлены панды из Китая, и ненадолго. Контракты с четырьмя медведями Атланты истекают в следующем году, о продолжении речь не идет.

Как возникла дипломатия пандочек

Китай и сам признает, что использует панд для главных политических и дипломатических нужд, особенно в местах, где он надеется получить большее влияние или более тесные отношения. Впервые медведи были предложены Китаем в качестве дипломатических подарков еще во времена династии Тан в 618–907 гг. Традиция продолжалась до этого столетия, например, когда Китай находился в осаде Японии в 1941 году, Сун Мэйлин послала панд США в благодарность за помощь.

Между 1957 и 1983 годами 24 панды были подарены 9 странам в знак дружбы. Среди этих стран были Советский Союз, Корейская Народно-Демократическая Республика, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Япония, Франция, Германия, Мексика и Испания.

К 1984 году дипломатия панд изменилась. Медведей больше не дарили, а ссужали на 10 лет, срок, который можно было продлить. Этот переход позволил Китаю продолжать продвигать свой имидж за границей, а также создавать "гуаньси", мандаринский термин для обозначения доверия. Ссуду панд воспринимали как содействие взаимному партнерству. Были введены и более жесткие правила из-за угрозы вымирания вида — за каждую панду нужно платить налог, есть налог на рождение младенца панды за границей, после смерти панду нужно вернуть в Китай и заплатить немалый штраф.

США получили свои панд в 1972 году после исторического визита президента Ричарда Никсона в Китай. Правительство Мао Цзэдуна подарило Соединенным Штатам двух больших панд в знак потепления двусторонних отношений после десятилетий дипломатической глубокой заморозки.

В Шотландию панд отправили в 2011 году после того, как две страны подписали нефтяное соглашение. В 2017 году Си Цзиньпин отправил двух пандочек-посланников в Берлин Ангеле Меркель. россия получила пару панд в 2019 году, а президент Китая Си Цзиньпин стоял рядом с президентом россии владимиром путиным, когда они приветствовали медведей в зоопарке в москве. В 2022 году Китай отправил двух панд в Катар.

В Китае в дикой природе живет около 1800 панд, но есть еще по меньшей мере 65, которые выдают в более чем 20 странах мира. По состоянию на сегодня панды были в США, Японии, Австралии, Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Великобритании, Канаде, Финляндии, Германии, Индонезии, Малайзии, Мексике, Нидерландах, россии, Сингапуре, Южной Корее, Испании, Тайване.

Отзыв панды может быть не просто завершением сделки. Это результат ухудшения отношений. Медведи, доставленные в США в 2010 году, были отправлены обратно после встречи президента Барака Обамы с Далай-ламой, лидером Тибета. А в 2013 году, после исчезновения рейса 370 малайзийских авиалиний, когда малайзийско-китайские связи были напряженными, Китай приостановил доставку в страну панд.

Ранее "Телеграф" писал, что в преддверии встречи Си и Байдена в США заявили, что в их планах как можно быстрее возобновить военные связи с Китаем.