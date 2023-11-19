В Конгрессе США сказали, когда планируют принять помощь для Украины

Планируется, что жизнеспособный проект двухпартийного соглашения по пакету будет разрабатываться в Сенате

В Конгрессе США надеются, что до конца года будет принят пакет помощи Украине и Израилю. Дополнительные меры по финансированию включают деньги на усиление американских границ и миграционной политики.

Об этом сообщает NBC News. Канал отмечает, что конгрессмены хотят достичь соглашения, которое одновременно удовлетворит запросы Минфина и Пентагона, поможет усилению границ и будет содержать ряд изменений в политике, чтобы успокоить консерваторов и не оттолкнуть прогрессивных демократов.

"Палата представителей, которую возглавляют республиканцы, уже приняла законопроект о помощи Израилю, но он включает значительные сокращения IRS и исключает гуманитарную помощь – оба пункта, которые Белый дом и демократы в Сенате считают несостоятельными. Вопрос о том, как будет проходить следующий этап переговоров", – сказано в сообщении.

Лидеры Сената США – как республиканцы, так и демократы – считают, что проект соглашения должен соглашаться в Сенате, где есть место для межпартийных переговоров. Только там можно создать законопроект, который поддержат в Белом доме и подпишет президент Джозеф Байден. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер сказал, что принятие пакета помощи будет одним из приоритетов его работы между Днем Благодарения и Рождеством – то есть в период с 23 ноября по 25 декабря.

Ранее Телеграф писал, что, по мнению советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, недостаточное финансирование со стороны Соединенных Штатов Америки уже повлияло на способность Украины противостоять россии на поле боя.