Что знали поляки в первые дни вторжения рф в Украину и почему поссорились. Анализ резонансной книги о войне

Американцы угрожали россиянам Третьей мировой, если те обстреляют поезд с Байденом

Появились новые интересные детали резонансной польской книги о войне Polska na wojnie ("Польша на войне"), которая уже описывала, как поляки разобрали МиГи и оставили их в лесополосе на границе с Украиной, чтобы помочь Киеву с защитой. Автор книги — журналист Збигнев Парафянович, он собрал интересные детали о начале полномасштабного вторжения hоссии в Украину и последующие несколько месяцев.

Polska na wojnie ("Польша на войне")

Книга является сборником интервью нескольких высокопоставленных польских членов правительства и представителей президентского офиса, офицеров армии и спецслужб, с дополнительными комментариями их украинских коллег. Выдержки из книги уже выложили в Twitter и кто мы такие, чтобы это не пересказать (автором сжатого перевода является пользователь с ником Kiwi ). Итак:

Алкодипломатия. Книга начинается со встречи Зеленского и Дуды в Висле в январе 2022 года, которую автор называет " алкодипломатией". Мол, были положены хорошие отношения.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда

Как польские разведчики поняли, что будет война. Польские спецслужбы зафиксировали зону радиотишины с белорусской границы , это означало, что вторжение будет в ближайшие несколько часов . Большинство людей в Польше считали, что будет активизация боевых действий на Донбассе и цель россии — сухопутный коридор в Крым.

Польские спецслужбы , это означало, что вторжение будет в . Большинство людей в Польше считали, что будет активизация боевых действий на Донбассе и цель россии — сухопутный коридор в Крым. Легкомыслие в Европе. Перед 24 февраля премьер-министр Польши Моравецкий ездил по Европе для обсуждения "трудных времен". Он был удивлен, что никто в Европе всерьез не воспринимал возможность российского вторжения и привлечения со стороны Белоруси.

Александр Лукашенко

Страх Лукашенко . В начале российского вторжения переживал за свою судьбу и в начале марта планировал сбежать из Минска. Выходил на связь с поляками, спрашивая разрешение выехать через Польшу куда-то дальше.

. В начале российского вторжения переживал за свою судьбу и в начале марта планировал сбежать из Минска. Выходил на связь с поляками, спрашивая разрешение выехать через Польшу куда-то дальше. Польские власти предлагали украинским политикам убежище, они отказались. Но свои семьи они увезли в Польшу. Так семья главы МИД Кулебы и его пес жили у министра иностранных дел Польши.

Возможность диверсии . 25 марта Джо Байден прилетел в Жешув на двухдневный визит, его должен был встретить Дуда, но опоздал из-за поломки самолета — президентский Боинг непредсказуемо столкнулся с проблемами и произошла аварийная посадка. Поляки до сих пор не уверены, что было причиной. Именно на встрече с Байденом польская сторона убедила дать зеленый свет на передачу польских танков Т-72.

. 25 марта Джо Байден прилетел в Жешув на двухдневный визит, его должен был встретить Дуда, но опоздал из-за поломки самолета — президентский Боинг непредсказуемо столкнулся с проблемами и произошла аварийная посадка. Поляки до сих пор не уверены, что было причиной. Именно на встрече с Байденом польская сторона убедила дать зеленый свет на передачу польских танков Т-72. Передача Киеву транспортных самолетов : по законам, самолеты, которые были за пределами Украины в начале вторжения, должны были остаться за границей. Поляки вместе с украинцами перекрашивали военные самолеты в гражданский цвет и так перевозили в Украину.

: по законам, самолеты, которые были за пределами Украины в начале вторжения, должны были остаться за границей. Поляки вместе с украинцами перекрашивали военные самолеты в гражданский цвет и так перевозили в Украину. Камала Харрис упрекала Польшу за передачу МиГов. Потому что это будет негативно влиять на мирные переговоры Украины с россией.

Джо Байден в поезде

Когда Байден ехал в Украину в 2023 году, американцы предостерегли россиян, если обстреляют поезд с ним, будет Третья мировая.

Польша была первой страной, которая выдвинула идею предоставления Украине перспективы вступления в ЕС. Нидерланды блокировали эту идею и искали альтернативу. Шольц тоже совершил эту же ошибку. Украина предложила Польше, что предоставление нам статуса кандидата было бы выгодно и подняло бы дух людей. Уже 26 февраля Дуда готовил обращение в ЕС с этим предложением. Дуда лично обзванивал президентов Бухарестской девятки, чтобы они поддержали предоставление Украине статуса кандидата и помогали убеждать страны Западной Европы в этом.

Западные лидеры по пути в столицу Украины

Так называемый "въездной билет в Киев ". Если кто-то из европейских политиков хотел поехать в Киев и показать статус стойкого лидера демократического мира, он должен был заявить о поддержке Украины на вступление. Так 16 июня 2022 Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев объявить свою поддержку Украине и заявить о готовности реализации евроинтеграции Украины. Они не пригласили Дуду, хотя именно Дуда был инициатором. Вместо этого они пригласили президента Румынии Классуса Иоганниса с так называемого "восточного фланга", но они отказались ехать с ним в одном поезде, показывая свое превосходство в страны восточной Европы.

". Если кто-то из европейских политиков хотел поехать в Киев и показать статус стойкого лидера демократического мира, он должен был заявить о поддержке Украины на вступление. Так 16 июня 2022 Макрон, Шольц и Драги приехали в Киев объявить свою поддержку Украине и заявить о готовности реализации евроинтеграции Украины. Они не пригласили Дуду, хотя именно Дуда был инициатором. Вместо этого они пригласили президента Румынии Классуса Иоганниса с так называемого "восточного фланга", но они отказались ехать с ним в одном поезде, показывая свое превосходство в страны восточной Европы. Если вам было интересно, как виктора медведчука перебросили через границу, то польская сторона была вовлечена в обмен, его переправляли из Польши в Москву.

виктора медведчука обменяли на азовцев

Бывали случаи, отправлявшие какое-либо вооружение "без ведома Министерства", утверждает журналист. Резников поблагодарил министра обороны Польши за оружие в твиттере, а сам министр ничего не знал о той передаче.

Машины для оружия Украина. Польские власти выкупили у себя 80 военных грузовых машин, которые во время производства имели некоторые дефекты, поэтому не попали на баланс в польскую армию. Эти машины ездили без регистрации и официально их не существовало. В Жешуве было много разных военных. Однажды к людям подошел мужчина из Агентства внутренней безопасности и спросил, откуда они. Ребята ответили, что с CBN (название на месте придумали). Так была создана новая служба. CBN ездили в Украину на восток, сначала передавали разное оружие во вновь созданные добровольческие подразделения в Харькове. Позже ГУР взяли их под свой контроль. Кампания перевозила оружие, забирала захваченную российскую технику, даже возили деньги. Закупали российскую технику у торговцев оружия, которые имели контакты у Украины, для дальнейшего анализа

Однажды произошел инцидент – одна из машин по дороге перевернулась и из нее выпало много противотанковых мин. Это было вечером назад некому было эти мины собрать.

Ухудшение отношений. Польше не нравилась некоторая политика Украины. К примеру, поляки хотели получить захваченную российскую технику, чтобы исследовать, но украинцы требовали заплатить за нее. Поляки были оскорблены в Украине. Зеленский в интервью российским журналистам в марте 2022 года подверг критике заявление Качиньского о вступлении НАТО и войне, отмечая, что нам не нужны военные НАТО, нам нужно оружие. Качиньский это запомнил. Уже к падению ракеты в Польше отношения между государствами перешли в формат МИД, но они еще держали контакт. Полякам не понравилось, что украинцы предпочитали вести свою внешнюю политику без посредничества Польши. Что украинцы не всегда делились информацией с поляками о своих отношениях с американцами и другими государствами.

Польше не нравилась некоторая политика Украины. К примеру, поляки хотели получить захваченную российскую технику, чтобы исследовать, но украинцы требовали заплатить за нее. Поляки были оскорблены в Украине. Зеленский в интервью российским журналистам в марте 2022 года подверг критике заявление Качиньского о вступлении НАТО и войне, отмечая, что нам не нужны военные НАТО, нам нужно оружие. Качиньский это запомнил. Уже к падению ракеты в Польше отношения между государствами перешли в формат МИД, но они еще держали контакт. Полякам не понравилось, что украинцы предпочитали вести свою внешнюю политику без посредничества Польши. Что украинцы не всегда делились информацией с поляками о своих отношениях с американцами и другими государствами. Ракета в Польше. Поляки ждали разговора с Зеленским, но он не звонил. Поляки предполагают, что Зеленский мог и сам не знать, что это украинская ракета, но конфликт продолжался. Поляки не хотели публичной огласки, чтобы не дискредитировать ни Украину, ни Польшу. Польша предложила, чтобы Украина сделала денежную компенсацию из собственного бюджета семьям погибших поляков. Байден, Шольц, Сунак и Макрон были на стороне Польши. В какой-то момент Валерий Залужный лично позвонил по телефону генералу польского Штаба и попросил прощения за инцидент с ракетой. Но это было на военной линии, политикам этого было мало, поэтому продолжился спор.

Поляки ждали разговора с Зеленским, но он не звонил. Поляки предполагают, что Зеленский мог и сам не знать, что это украинская ракета, но конфликт продолжался. Поляки не хотели публичной огласки, чтобы не дискредитировать ни Украину, ни Польшу. Польша предложила, чтобы Украина сделала денежную компенсацию из собственного бюджета семьям погибших поляков. Байден, Шольц, Сунак и Макрон были на стороне Польши. В какой-то момент Валерий Залужный лично позвонил по телефону генералу польского Штаба и попросил прощения за инцидент с ракетой. Но это было на военной линии, политикам этого было мало, поэтому продолжился спор. В декабре 2022 года в кабинете главы польской полиции дома сдетонировал гранатомет, подаренный ему украинцами. Приблизительно в то время под Быдгощом прилетела российская ракета, которую никто не искал. Затем над Польшей летали белорусские воздушные шары, которые тоже все игнорировали. Ряд этих событий привел к тому, что Польша потеряла авторитет в глазах Украины.

Когда Зеленский впервые после 24 февраля уезжал в США, поляки об этом не знали. Они узнали уже на границе, Дуда согласился встретить его в Жешуве.

Другая ревность : поляки очень близко восприняли на свой счет то, что Зеленский ездил по Европе и Польша отошла на второй план. Так же как Байден и другие мировые лидеры предпочитали ехать в Киев, а не в Варшаву. Когда Байден должен был посетить Украину, а затем Польшу, он "задержался" в Украине и это возмутило Польшу. Им не нравилось, что Байден был так называемой звездой в Украине, его приветствовали на улицах, а о Дуде забыли. В Киеве провозглашали исторические речи, а в Варшаве – нет. Также поляки были обижены, что первый официальный визит Зеленского был в Вашингтон, а не в Варшаву.

: поляки очень близко восприняли на свой счет то, что Зеленский ездил по Европе и Польша отошла на второй план. Так же как Байден и другие мировые лидеры предпочитали ехать в Киев, а не в Варшаву. Когда Байден должен был посетить Украину, а затем Польшу, он "задержался" в Украине и это возмутило Польшу. Им не нравилось, что Байден был так называемой звездой в Украине, его приветствовали на улицах, а о Дуде забыли. В Киеве провозглашали исторические речи, а в Варшаве – нет. Также поляки были обижены, что первый официальный визит Зеленского был в Вашингтон, а не в Варшаву. Планы об восстановлении: они не хотели, чтобы когда в будущем будет заходить польский бизнес в Украину, а там "пирог уже поделен". Поляки рассматривали в качестве перспективного места для себя Харьков. Но кто-то распространил слухи, что Польша будет отвечать за восстановление Донбасса, это для них категорически нет. Во время визита Дуды во Львов в январе 2023 были подписаны декларации о предоставлении Польше приоритета в будущем восстановлении. Также польским гражданам предоставлялись такие же права на бизнес, как и украинцам.

Какие выводы делает автор

Успехом было то, что Польша едва ли не единственная с самого начала стояла на позиции, что Украина выстоит и победит. Оружие, дипломатическая поддержка, помощь беженцам дали Польше играть ключевую роль на международной арене в первые 100 дней войны. А переломным моментом стала украинская ракета и отсутствие сотрудничества с украинской стороны.

Автор отмечает, что дружба между Дудой и Зеленским была короткой из-за, потому что первый интеллигент из Кракова, а второй хулиган из Кривого Года, который переиграл Дуду. Ошибка польской дипломатии в том, что их цели становились нереалистичными. Сильная позиция Польши на международной арене на начальном этапе вторжения не могла продолжаться вечно, а альтернатива не работала.

Польская сторона считала себя региональным лидером. Украина была в выигрышной позиции на международной арене в центре внимания с большой международной поддержкой, с работой со странами бывшего СССР. Зеленский смог построить региональную политическую силу в то время как польские власти заигрывали с зерновым кризисом и не знали, как его решить. Для представителей ПиС важны были внутренние процессы, в том числе усиление и модернизация польской армии. Ошибкой Польши было то, что Польша не афишировала, что ожидает что-то взамен на передачу оружия. Украина переиграла Польшу в зерновом кризисе, найдя поддержку в других странах и давя на болевые места Польши на международной арене. В результате польская игра привела к утрате Польши в лидерстве интеграции Украины в ЕС. Германия согласилась стать адвокатом Украины в ЕС.

В то же время переводчик Мацей Пьотровский отмечает, что книга сенсационная, чтобы получить внимание читателя. Там подчеркнуты очень сильные, эмоциональные моменты – кто напился, кто обиделся.

"Политика сама собой — намного скучнее. Автор реалист по отношению к политикам. Он показывает цинизм и эгоизм элит: польских, западных, а также украинских: с Зеленским включительно. Это последнее может не до конца обратить внимание в украинском обсуждении в твиттере. Это взгляд нескольких людей из окружения президента Дуды. Там почти нет разговоров с представителями премьер-министра, правящей партии, оппозиционных партии, НГО, экспертов, других журналистов. Это обычно решение автора и не ошибка, но надо это иметь в виду", – объясняет Петровский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто в США меньше верил в Украину в первые дни полномасштабного вторжения.