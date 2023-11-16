Оставили разобранные МиГи в лесу. Как поляки изобретательно помогли Украине

Это произошло за несколько месяцев до официальной передачи самолетов

В первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году поляки придумали оригинальный способ тайно передать Киеву самолеты — а именно разобрали 10 своих истребителей МиГ-29 на части и оставили их вдоль лесополосы на границе.

Такие детали выяснили польские журналисты и опубликовали в новой популярной книге Polska na wojnie ("Польша на войне"), которая описывает начало полномасштабного вторжения. Отрывки из книги цитирует издание "Тексты".

Автор книги, журналист Збигнев Парафянович, пишет, что Варшава устала от нерешительности и нежелания США и начала действовать самостоятельно. Поляки разобрали около 10 истребителей МиГ-29 и оставили их по частям в лесополосе вблизи границы.

"Киеву сообщили о "бесхозных" деталях, которые затем подбирали и быстро собирали на украинской стороне границы. Это произошло за несколько месяцев (!) до официальной передачи самолетов в большую международную коалицию", — говорится в книге.

Кроме того, в книге описывается поездка Романа Абрамовича через Польшу, а затем в Турцию, которая должна была стать попыткой достучаться до россиян по неофициальным каналам. Или в качестве Польши использовали специально созданные частные компании, чтобы обойти бюрократию при передаче военных товаров.

Следует отметить, что информация о передаче истребителей Украины от Польши появилась 28 февраля 2022 года. Тогда депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова объявила, что украинские военные уже в Польше и получают МиГ-29. Однако в марте стало известно, что Пентагон не поддержал идею передачи нашей стране истребителей россии.

Ранее "Телеграф" писал, что стало известно о том, кто в США меньше верил в Украину в начале полномасштабного вторжения.