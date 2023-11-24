Беспорядки прокатились по ирландской столице, словно ураган

Столицу Ирландии, город Дублин, захлестнули массовые беспорядки после того, как днем 23 ноября мусульманин-мигрант из Алжира, вооруженный ножом, напал на группу людей в центре города. Ему удалось ранить пятерых женщин и детей, двоих из них госпитализировали после нападения.

Об этом пишет The Guardian, а также ряд местных СМИ. По их данным, нападавшего скрутили прохожие, выбили у него 25-сантиметровый нож и удерживали мужчину до прибытия полиции.

Новости о нападении сильно всколыхнули общество. Уже к вечеру на улицы вышло большое количество людей, которые были недовольны ситуацией – что мигрант посреди ирландской столицы напал на людей. В городе начались антимигрантские беспорядки и столкновения с полицией; последняя, как оказалось, не в состоянии справиться с ситуацией.

Протестующие подожгли гостиницу Holiday Inn Express – они решили, что там скрываются нелегальные мигранты. Также они начали поджигать вагоны метро, автобусы, полицейские и гражданские автомобили, громить и грабить магазины.

Представители полиции и власти обвинили в беспорядках "ультраправые" группировки и заявили, что планируют быстро навести порядок в городе. Также в городе была замечена военная бронетехника. Зачем ее ввели в Дублин – неизвестно. По состоянию на ночь с 23 на 24 ноября беспорядки преимущественно удалось подавить.

Ранее "Телеграф" писал, что президенты Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Финляндии Саули Ниинисте обвинили россию в преднамеренной попытке дестабилизировать ситуацию в их странах с использованием мигрантов.

Финляндия столкнулась с большим наплывом прибывающих из россии мигрантов. Поэтому страна была вынуждена закрыть четыре из девяти пограничных переходов на границе с россией. В ночь на субботу, 18 ноября, приостановлена работа КПП "Иматра", "Ниерала", "Нуйямаа" и "Ваалимаа" на юго-восточном участке границы. На некоторых из них возникли стычки.