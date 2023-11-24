В Ірландії відбулися масштабні протести та погроми: в чому причина (відео)

Заворушення прокотилися ірландською столицею, немов ураган

Столицю Ірландії, місто Дублін, захлиснули масові заворушення після того, як вдень 23 листопада мусульманин-мігрант з Алжиру, озброєний ножем, напав на групу людей в центрі міста. Йому вдалося поранити п'ятьох жінок та дітей, двох з них ушпиталили після нападу.

Про це пише The Guardian, а також низка місцевих ЗМІ. За їхніми даними, нападника скрутили перехожі, вибили в нього 25-сантиметровий ніж та утримували чоловіка до прибуття поліції.

Новини про напад сильно сколихнули суспільство. Вже під вечір на вулиці вийшла велика кількість людей, які були невдоволені ситуацією – що мігрант посеред ірландської столиці напав на людей. В місті почалися антимігрантські заворушення та зіткнення з поліцією; остання, як виявилося, не в змозі впоратися із ситуацією.

Протестуючі підпалили готель Holiday Inn Express – вони вирішили, що там переховуються нелегальні мігранти. Також вони почали палити вагони метро, автобуси, поліцейські та цивільні автівки, громити та грабувати магазини.

Представники поліції та влади звинуватили у заворушеннях "ультраправі" угруповання та заявили, що планують швидко навести лад у місті. Також у місті помітили військову бронетехніку. Навіщо її ввели у Дублін – невідомо. Станом на ніч з 23 на 24 листопада заворушення переважним чином вдалося придушити.

Раніше "Телеграф" писав, що президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та Фінляндії Саулі Ніїністе звинуватили росію в умисній спробі дестабілізувати ситуацію в їхніх країнах з використанням мігрантів.

Фінляндія зіштовхнулась з великим напливом мігрантів, які прибувають з росії. Тому країна була вимушена закрити чотири з дев'яти прикордонних переходів на кордоні з росією. У ніч на суботу, 18 листопада, призупинено роботу КПП "Іматра", "Нієрала", "Нуйямаа" та "Ваалімаа" на південно-східній ділянці кордону. На деяких з них виникли сутички.