Испугался привидений? Японский премьер сбежал из резиденции, причины загадочны

Резиденция японского премьера пользуется дурной славой

В четверг, 23 ноября, премьер-министр Японии Кисида Фумио был вынужден внезапно покинуть свою резиденцию в центре Токио и провести ночь в отеле. По данным источников в японском правительстве, причиной этому послужил "сбой в работе оборудования в резиденции".

Как сообщает телеканал NHK, Кисида вернулся в свою резиденцию в 20:00 после посещения ритуальной церемонии в Императорском дворце. Но вскоре после 21:30 он переехал в соседний отель в правительственном квартале Нагатате.

Источники в японском правительстве сообщили журналистам, что в резиденции премьер-министра были "необходимы ремонтные работы". В то же время они отказались сообщить подробности, сославшись на соображения безопасности.

"По соображениям безопасности мы не можем озвучить подробности об этой неисправности", – приводит телеканал слова представителя правительства. Также сообщается, что Кисида будет находиться в гостинице до окончания ремонта в резиденции.

Резиденция на карте Токио

Телеканал отмечает, что здание используется как официальная резиденция премьер-министра Японии с 2005 года. Первоначально оно было построено как канцелярия премьера в 1929 году.

Резиденция премьер-министра Японии

По информации СМИ, эта резиденция пользуется дурной славой. Супруга премьер-министра Цутому Хаты, возглавлявшего правительство в 1990-х, в своей книге рассказала, что видела там возле пруда таинственную белую фигуру.

Панорама резиденции

А в начале 2000-х премьер Есиро Мори рассказывал, как в доме по ночам поворачивались дверные ручки. Он также советовал своему преемнику быть осторожнее с привидениями. Также распространено поверье, что пребывание в этой резиденции может привести к быстрой отставке.

Кисида переехал сюда в 2021 году. Он стал первым за 10 лет премьер-министром, который решил жить в резиденции. Перед этим он жил в общежитии для депутатов парламента.

Напомним, у берегов Японии в результате извержения вулкана появился новый остров. Подводное извержение привело к образованию нового острова в архипелаге Огасавара, расположенном более чем в 1000 километрах к югу от Токио.