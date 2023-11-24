Злякався привидів? Японський прем’єр втік із резиденції, причини загадкові

Резиденція японського прем’єра користується поганою славою

У четвер, 23 листопада, прем’єр-міністр Японії Кісіда Фуміо був змушений раптово залишити свою резиденцію в центрі Токіо та провести ніч у готелі. За даними джерел в японському уряді, причиною цього став "збій у роботі обладнання в резиденції".

Як повідомляє телеканал NHK, Кісіда повернувся до своєї резиденції о 20:00 після відвідин ритуальної церемонії в Імператорському палаці. Але невдовзі після 21:30 він переїхав до сусіднього готелю в урядовому кварталі Нагатате.

Джерела в японському уряді повідомили журналістам, що у резиденції прем’єр-міністра були "необхідні ремонтні роботи". Водночас вони відмовилися повідомити подробиці, пославшись на міркування безпеки.

"З міркувань безпеки ми не можемо озвучити подробиці про цю несправність", – наводить телеканал слова представника уряду. Також повідомляється, що Кісіда перебуватиме у готелі до закінчення ремонту у резиденції.

Резиденція на карті Токіо

Телеканал зазначає, що будівля використовується як офіційна резиденція прем’єр-міністра Японії з 2005 року. Спочатку він був побудований як канцелярія прем’єра 1929 року.

Резиденція прем’єр-міністра Японії

За інформацією ЗМІ, ця резиденція має погану славу. Дружина прем’єр-міністра Цутому Хати, який очолював уряд у 1990-х, у своїй книзі розповіла, що бачила там біля ставка таємничу білу постать.

Панорама резиденції

А на початку 2000-х прем’єр Есіро Морі розповідав, як у будинку ночами поверталися ручки дверей. Він також радив своєму наступнику бути обережнішим із привидами. Також поширене повір’я, що перебування у цій резиденції може призвести до швидкої відставки.

Кісіда переїхав сюди 2021 року. Він став першим за 10 років прем’єр-міністром, який вирішив жити у резиденції. Перед цим він мешкав у гуртожитку для депутатів парламенту.

Нагадаємо, біля берегів Японії внаслідок виверження вулкана з’явився новий острів. Підводне виверження призвело до утворення нового острова в архіпелазі Огасавара, розташованому більш ніж за 1000 кілометрів на південь від Токіо.