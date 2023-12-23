Мэр Лондона изменил мнение относительно подержанных автомобилей для ВСУ: подробности

ВСУ получат исправные полноприводные машины

Мэр Лондона Садик Хан изменил свое мнение по поводу передачи автомобилей ВСУ вместо их утилизации по программе ULEZ. Он заявил, что поддерживает схему отправки в Украину полноприводных машин.

Об этом сообщает The Telegraph. Отмечается, что поспособствовали такому решению многочисленные призывы Хана передумать и кампания в СМИ с критикой его решения.

Мэр Лондона попросил министра транспорта Марка Гарпера предоставить "возможность лондонцам и другим гражданам по всей стране пожертвовать Украине пригодные для использования автомобили по схеме утилизации".

Садик Хан написал письмо Гарперу вместе с эксминистром обороны Беном Уоллесом, в котором говорилось, что передача авто Украине стала бы возможной, если бы были изменены соответствующие национальные правила.

Заметим, что программа ULEZ имеет целью очистить воздух Лондона, требуя от водителей транспортных средств с высоким уровнем выбросов в городе платить сбор в размере 12,50 фунтов. Жители Лондона могут получить до 2000 фунтов стерлингов компенсации в обмен на утилизацию своего автомобиля, если он не соответствует стандартам выбросов ULEZ. Под действие программы подпадают, как правило, полноприводные автомобили и пикапы.

"Мы надеемся, что вы будете сотрудничать с нами, чтобы дать возможность лондонцам и другим жителям страны получить деньги за то, что они уберут загрязняющие транспортные средства с улиц наших городов, оказывая при этом жизненно важную поддержку народу Украины", — отметили Хан и Уоллес.

Ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, также бывший предшественником Хана в должности мэра Лондона, назвал отказ городского головы Лондона передавать авто Украине "мелочным и смешным".

"Украинцы более чем способны сами решить проблемы с качеством воздуха, им нужна помощь, чтобы победить угрозу, которая гораздо опаснее, и это президент Путин. Действия Хана кажутся чрезвычайными", – заявлял Джонсон.

Ранее "Телеграф" писал, что мэру британского Лондона Садик Хану настойчиво порекомендовали пересмотреть решение по отказу передать Украине списанные автомобили лондонских жителей и отдать их Киеву, а не отправлять авто на утилизацию. Хану следует посмотреть приоритеты.