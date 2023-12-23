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Мэр Лондона изменил мнение относительно подержанных автомобилей для ВСУ: подробности

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Иллюстративное изображение Новость обновлена 23 декабря 2023, 17:50
Иллюстративное изображение. Фото Getty Images

ВСУ получат исправные полноприводные машины

Мэр Лондона Садик Хан изменил свое мнение по поводу передачи автомобилей ВСУ вместо их утилизации по программе ULEZ. Он заявил, что поддерживает схему отправки в Украину полноприводных машин.

Об этом сообщает The Telegraph. Отмечается, что поспособствовали такому решению многочисленные призывы Хана передумать и кампания в СМИ с критикой его решения.

Мэр Лондона попросил министра транспорта Марка Гарпера предоставить "возможность лондонцам и другим гражданам по всей стране пожертвовать Украине пригодные для использования автомобили по схеме утилизации".

Садик Хан написал письмо Гарперу вместе с эксминистром обороны Беном Уоллесом, в котором говорилось, что передача авто Украине стала бы возможной, если бы были изменены соответствующие национальные правила.

Заметим, что программа ULEZ имеет целью очистить воздух Лондона, требуя от водителей транспортных средств с высоким уровнем выбросов в городе платить сбор в размере 12,50 фунтов. Жители Лондона могут получить до 2000 фунтов стерлингов компенсации в обмен на утилизацию своего автомобиля, если он не соответствует стандартам выбросов ULEZ. Под действие программы подпадают, как правило, полноприводные автомобили и пикапы.

"Мы надеемся, что вы будете сотрудничать с нами, чтобы дать возможность лондонцам и другим жителям страны получить деньги за то, что они уберут загрязняющие транспортные средства с улиц наших городов, оказывая при этом жизненно важную поддержку народу Украины", — отметили Хан и Уоллес.

Ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон, также бывший предшественником Хана в должности мэра Лондона, назвал отказ городского головы Лондона передавать авто Украине "мелочным и смешным".

"Украинцы более чем способны сами решить проблемы с качеством воздуха, им нужна помощь, чтобы победить угрозу, которая гораздо опаснее, и это президент Путин. Действия Хана кажутся чрезвычайными", – заявлял Джонсон.

Ранее "Телеграф" писал, что мэру британского Лондона Садик Хану настойчиво порекомендовали пересмотреть решение по отказу передать Украине списанные автомобили лондонских жителей и отдать их Киеву, а не отправлять авто на утилизацию. Хану следует посмотреть приоритеты.

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#Великобритания #Лондон #ВСУ