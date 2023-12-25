Вдохновился стрельбой в Праге: в Словакии задержали еще одного возможного террориста

64-летний словак заявил правоохранителям, что планирует стрельбу

В Словакии чуть не повторилась трагедия, произошедшая в чешской столице, Праге – в одном из словацких городов мужчина угрожал совершить массовое убийство. Однако террориста вовремя задержали правоохранители.

Об этом сообщает служба новостей BBC News. По данным журналистов, 64-летний житель города Жилина позвонил правоохранителям, и заявил, что планирует совершить стрельбу и массовое убийство.

Через некоторое время после звонка вооруженный автоматами полицейский спецназ вынес дверь дома горе-террориста и арестовал его. Оказалось, что оружия у него не было, почему злоумышленник совершил такой звонок – пока неизвестно.

Жителю Словакии грозит два года заключения по обвинению в распространении ложной тревоги. Намерение злоумышленника действительно совершить массовое убийство не доказано.

Напомним, что в центре столицы Чехии произошла стрельба. Стрелок открыл огонь прямо в университете. По меньшей мере 11 человек погибли (вместе со стрелком), 30 получили ранения.

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