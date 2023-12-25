Надихнувся стріляниною у Празі: в Словаччині затримали ще одного можливого терориста
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64-річний словак заявив правоохоронцям, що планує стрілянину
У Словаччині мало не повторилася трагедія, що сталася у чеській столиці, Празі – в одному зі словацьких міст чоловік погрожував вчинити масове вбивство. Проте терориста вчасно затримали правоохоронці.
Про це повідомляє служба новин BBC News. За даними журналістів, 64-річний мешканець міста Жиліна подзвонив до правоохоронців, та заявив, що планує вчинити стрілянину та масове вбивство.
Через деякий час після дзвінка озброєний автоматами словацький спецназ виніс двері помешкання горе-терориста та заарештував його. Виявилося, що зброї у нього не було, чому зловмисник здійснив такий дзвінок – поки що невідомо.
Наразі мешканцю Словаччини загрожує два роки ув'язнення за звинуваченням у поширенні хибної тривоги. Намір зловмисника дійсно здійснити масове вбивство недоведений.
Нагадаємо, що у центрі столиці Чехії сталася стрілянина. Стрілець відкрив вогонь прямо в університеті. Щонайменше 11 людей загинуло (разом зі стрільцем), 30 отримали поранення.
Також раніше ми писали про те, що в Брянську школярка зі рушницею влаштувала полювання на однокласників.