"Це погроза?": зʼявились нові деталі передісторії теракту на Закарпатті (відео)

Суперечка була палкою

Депутат Сергій Батрин, який підірвав три гранати у кімнаті засідання сільради на Закарпатті, напередодні теракту у суперечці з колегами підтримав чоловіка у військовій формі. Відео з фрагментом активної сварки зʼявилось у мережі.

Його публікує місцевий журналіст Віталій Глагола. Він наголошує, що відео було знято не в день вибуху.

Чоловік у військовій формі наголошував на важливості ухвалення рішень, які, за його словами, буду більш доцільними на другому році повномасштабної війни. Його також підтримував Батрин. А депутати, які сиділи у кімнаті засідання деякі слова, зокрема про те, що вони можуть пошкодувати у майбутньому про ухвалені рішення, сприймали як погрозу.

"Візьміть совість і внесіть її в цю громаду, а не створюйте такі концерти, війна ще не закінчилась, мені соромно, на другому році війни нічого не змінюється. Ви — бюджетники отримуєте зарплатню завдяки нам: не буде нас — вас не буде.

Робота голови за премії, це піти та розв'язати питання, сказати у нас є двадцять осіб, купіть нам хоча б квадрокоптер, тепловізор… " — каже він у відео.

Раніше "Телеграф" писав, що причиною того, що депутат сільради Сергій Батрин підірвав три гранати, могло стати дискусійне обговорення щодо призначення та визначення умов оплати праці голови Керецьківської ТГ на 2024 рік. Після конфлікту з колегами чиновник вийшов з кімнати засідань, а потім повернувся туди з вибуховими боєприпасами.