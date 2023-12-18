"Это угроза?": появились новые детали предыстории теракта в Закарпатье (видео)

Спор был палкой

Депутат Сергей Батрин, взорвавший три гранаты в комнате заседания сельсовета в Закарпатье, накануне теракта в споре с коллегами поддержал мужчину в военной форме. Видео с фрагментом активной ссоры появилось в сети.

Его публикует местный журналист Виталий Глагола. Он отмечает, что видео было снято не в день взрыва.

Мужчина в военной форме настаивал на важности принятия решений, которые, по его словам, будут более целесообразными на втором году полномасштабной войны. Его также поддерживал Батрин. А депутаты, сидевшие в комнате заседания некоторые слова, в том числе о том, что они могут пожалеть в будущем о принятых решениях, воспринимали как угрозу.

"Возьмите совесть и внесите ее в эту громады, а не создавайте такие концерты, война еще не закончилась, мне стыдно, на втором году войны ничего не меняется. Вы — бюджетники получаете зарплату благодаря нам: не будет нас — вас не будет".

Работа председателя за премии, это пойти и решить вопрос, сказать у нас двадцать человек, купите нам хотя бы квадрокоптер, тепловизор…» — говорит он в видео.

Ранее "Телеграф" писал, что причиной того, что депутат сельсовета Сергей Батрин взорвал три гранаты, могло стать дискуссионное обсуждение назначения и определения условий оплаты труда главы Керецковской ТГ на 2024 год. После конфликта с коллегами чиновник вышел из комнаты заседаний, а затем вернулся туда с взрывными боеприпасами.