Запаниковал? Мадуро объявил об "активизации оборонных действий" из-за визита британского корабля в Гайану

HMS Trent – небольшой британский патрульный корабль, имеющий 65 человек экипажа и вооруженный пушкой калибра 30 миллиметров

Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что визит британского военного корабля HMS Trent в Гайану якобы "нарушает дух" соглашения, которое заключили между собой два государства на переговорах в Сент-Винсенте. Он заявил, что Венесуэла готова "активизироваться".

Об этом сообщает издание EFE. Мадуро, пишет газета, заявил, что присутствие британского судна у Гайаны является "практически военной угрозой со стороны Лондона".

На фоне "неслыханной угрозы", которую Мадуро увидел в небольшом британском патрульном кораблике с 65 членами экипажа и 30-мм пушкой, диктатор отдал приказ об "активизации совместных оборонных действий национальных вооруженных сил" у побережья Эссекибо. Военное руководство заявило, что 5600 солдат армии Венесуэлы готовы к операции.

Даже МИД Венесуэлы выступил с отдельным комментарием по этому поводу. Дипломаты режима Мадуро заявили, что Венесуэла якобы производит "все действия в рамках Конституции и международного права для защиты своей морской и территориальной целостности".

HMS Trent – небольшой британский патрульный корабль, имеющий 65 человек экипажа и вооруженный пушкой калибра 30 миллиметров. Он может разворачивать один вертолет и разведывательные дроны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Венесуэле намерены немедленно начать использовать новую карту с уже захваченным регионом. Ее направят во все учебные заведения страны.

Больше о ситуации между двумя государствами Латинской Америки читайте в материале "Телеграфа" "Венесуэла" облизывается" на Гайану. Может ли вспыхнуть новая война и что вообще происходит".