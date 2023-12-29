Запаниковал? Мадуро объявил об "активизации оборонных действий" из-за визита британского корабля в Гайану
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HMS Trent – небольшой британский патрульный корабль, имеющий 65 человек экипажа и вооруженный пушкой калибра 30 миллиметров
Диктатор Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что визит британского военного корабля HMS Trent в Гайану якобы "нарушает дух" соглашения, которое заключили между собой два государства на переговорах в Сент-Винсенте. Он заявил, что Венесуэла готова "активизироваться".
Об этом сообщает издание EFE. Мадуро, пишет газета, заявил, что присутствие британского судна у Гайаны является "практически военной угрозой со стороны Лондона".
На фоне "неслыханной угрозы", которую Мадуро увидел в небольшом британском патрульном кораблике с 65 членами экипажа и 30-мм пушкой, диктатор отдал приказ об "активизации совместных оборонных действий национальных вооруженных сил" у побережья Эссекибо. Военное руководство заявило, что 5600 солдат армии Венесуэлы готовы к операции.
Даже МИД Венесуэлы выступил с отдельным комментарием по этому поводу. Дипломаты режима Мадуро заявили, что Венесуэла якобы производит "все действия в рамках Конституции и международного права для защиты своей морской и территориальной целостности".
HMS Trent – небольшой британский патрульный корабль, имеющий 65 человек экипажа и вооруженный пушкой калибра 30 миллиметров. Он может разворачивать один вертолет и разведывательные дроны.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Венесуэле намерены немедленно начать использовать новую карту с уже захваченным регионом. Ее направят во все учебные заведения страны.
Больше о ситуации между двумя государствами Латинской Америки читайте в материале "Телеграфа" "Венесуэла" облизывается" на Гайану. Может ли вспыхнуть новая война и что вообще происходит".