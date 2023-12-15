Война отменяется? Венесуэла и Гайана договорились разрешить конфликт мирно

Встреча состоялась в Кингстауне при посредничестве латиноамериканских стран

Похоже, что боевые действия в джунглях региона Эссекибо в Латинской Америке отменяются. Президент Гайаны Мухаммед Ирфаан Али и диктатор Венесуэлы Николас Мадуро встретились на Сент-Винсенте и договорились разрешить спор исключительно мирными средствами.

Об этом сообщил сам Мадуро на своей официальной странице в X (Twitter), опубликовав видеорепортаж с места встречи. Обе стороны заявили в ходе переговоров, что не будут использовать силу для разрешения конфликта.

Посредниками на встрече был ряд стран Латинской Америки. Среди них – Бразилия, президента которой Мадуро ранее попросил о помощи в организации переговоров на высшем уровне.

Сама встреча двух лидеров государств состоялась в Кингстауне – столице карибского государства Сент-Винсент и Гренадины. Переговоры, судя по всему, прошли хорошо, поскольку после встречи Ирфаан Али и Мадуро пожали друг другу руки под рукоплескания присутствующих.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Венесуэле намерены немедленно начать использовать новую карту с уже захваченным регионом. Ее направят во все учебные заведения страны.

Больше о ситуации между двумя государствами Латинской Америки читайте в материале "Телеграфа" "Венесуэла" облизывается" на Гайану. Может ли вспыхнуть новая война и что вообще происходит".