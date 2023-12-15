Війна скасовується? Венесуела та Гаяна домовилися вирішити конфлікт мирно

Зустріч відбулася у місті Кінгстаун за посередництва латиноамериканських країн

Схоже, що бойові дії у джунглях регіону Ессекібо в Латинській Америці скасовуються. Президент Гаяни Мухаммед Ірфаан Алі та диктатор Венесуели Ніколас Мадуро зустрілися на Сент-Вінсенті та домовилися вирішити суперечку виключно мирними засобами.

Про це повідомив сам Мадуро на своїй офіційній сторінці у X (Twitter), опублікувавши відеорепортаж з місця зустрічі. Обидві сторони заявили під час переговорів, що не будуть використовувати силу для вирішення конфлікту.

Посередниками на зустрічі була низка держав Латинської Америки. Серед них – Бразилія, президента якої Мадуро раніше попросив про допомогу в організації переговорів на вищому рівні.

Сама зустріч двох лідерів держав відбулася у Кінгстауні – столиці карибської держави Сент-Вінсент та Гренадини. Переговори, судячи з усього, пройшли добре, оскільки після зустрічі Ірфаан Алі та Мадуро потиснули один одному руки під оплески присутніх.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Венесуелі мають намір негайно почати використовувати нову карту з уже захопленим регіоном. Її направлять до всіх навчальних закладів країни.

Більше про ситуацію між двома державами Латинської Америки читайте у матеріалі "Телеграфа" "Венесуела "облизується" на Гаяну. Чи може спалахнути нова війна і що взагалі відбувається".